La política busca una rápida suspensión a Ponce Asahad y evitar que Serjal pueda volver

Este martes se reunió la Comisión de Acuerdos de la Legislatura santafesina para admitir la denuncia contra el fiscal Gustavo Ponce Asahad y pedir su suspensión preventiva por 180 días y reducirle el salario al 50 por ciento, ya que está acusado de cobrar coimas y filtrar información sensible a bandas delictivas. Eso deberá ser avalado por la sesión conjunta de las cámaras de Senadores y Diputados. Además, se evalúa qué pasos dar respecto al exfiscal Regional de Rosario, Patricio Serjal, a quien el gobernador Omar Perotti le aceptó la renuncia.

Para conocer los detalles de la situación de Ponce Asahad, el encuentro contó con la presencia del fiscal general del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de la provincia, Jorge Baclini, y de la auditora del MPA, María Cecilia Vranicich. Los funcionarios del MPA fueron a brindar un informe con el detalle de las actuaciones que se estaban realizando, sobre todo con el fiscal de flagrancia, ya que Serjal renunció.

"Hay una investigación penal en curso; hay mucha evidencia, en nuestra consideración, en relación a la intervención que tuvo el fiscal (Ponce Asahad) con distintos testimonios y la declaración de un imputado y, además, pruebas objetivas que corroboran un poco toda esta información a través de distintas situaciones", dijo Baclini antes de ingresar al recinto del Senado donde se realizó el encuentro con los doce legisladores, aunque uno participó por zoom.

"Todo lo que está ocurriendo es una situación crítica, triste y lamentable. Sin embargo, me parece muy importante que el órgano está autopurificándose ante situaciones críticas como esta. El nuevo sistema procesal penal permite todas estas situaciones por la transparencia que tiene, por lo que significan las audiencias y por eso es sumamente valioso resaltar en este sistema que todas las cosas permiten salir a la luz", sostuvo el jefe de los dos fiscales involucrados en los actos ilícitos que se les imputan.

El encuentro en la Legislatura comenzó cuando en Rosario ya se realizaba la audiencia imputativa a Ponce Asahad. En esa instancia judicial se develó una escucha de un llamado telefónico que mantuvo el exdiputado Dario Scataglini con el dueño de los casinos clandestinos, Leonardo Peiti, donde el exlegislador le dice que el senador Armando Traferri quiere mantener una reunión con él.

Antes del inicio de la reunión de la Comisión de Acuerdos el diputado Maximiliano Pullaro junto a parte de legisladores del Frente Progresista fue consultado al respecto y dijo: "En primer lugar queremos rescatar la valentía del fiscal (Luis) Schiappa Pietra y del fiscal (Matías) Edery y de toda la unidad de delitos complejos que avanzó muchísimo, no solo en esta causa si no en otras como las balaceras al Poder Judicial, la causa Alvarado y esta que comienza con violencia urbana, juego clandestino y está destapando una olla que no sabemos realmente las dimensiones de la misma. Que sigan adelante, que se investigue, que se llegue hasta las últimas consecuencias. De la política no va a haber ningún tipo de cobertura".

Al ser consultado por la prensa sobre si Traferri debería dar un paso al costado, Pullaro respondió: "No tengo idea, porque en este momento se está llevando adelante la imputativa y no tengo idea qué salió. Sólo leí un tuit, que la verdad es muy fuerte", reconoció.

La situación de Serjal

El otro aspecto que querían analizar algunos de los miembros de la bicameral es la situación del exfiscal Regional de Rosario. A partir de que presentó su renuncia y ésta fue aceptada, todo haría indicar que la instancia administrativa en la Legislatura está terminada.

Sin embargo, el diputado del PDP, Gabriel Real, al ser consultado sobre UNO Santa Fe cuestionó la salida que se encontró a la situación de Serjal. "Me imagino que hay muchos casos a nivel nacional de jueces que están a punto de ser exonerados y se les acepta la renuncia. Creo que aquí la cuestión debería ser más completa y si bien la materia de tomar medidas ante la actuación estaría terminada por la renuncia hay cuestiones conexas, como puede ser una inhabilitación que exigen otro proceso", expresó.

"Muchas veces –remarcó– termina siendo un premio aceptar una renuncia que si sigue transcurriendo el proceso normal se puede terminar con una exoneración. Y no es lo mismo ser exonerado de un cargo que aceptar una renuncia lisa y llana. Tiene múltiples efectos. Es toda una pregunta y lo vamos a estudiar para fijar una posición con absoluta claridad".

"En definitiva Serjal se va con una condena, que es la renuncia. Lo que pasa es que si esto solo queda en eso, el funcionario tal vez podría volver a concursar. Me parece que a esa parte también habría que cubrirla, no es que con la renuncia alcanza", advirtió sobre la posibilidad de que Serjal termine concursando y reingresando al sistema de la Justicia santafesina.