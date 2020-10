Martorano dijo que los números de contagios en la provincia "no sorprenden"

Hoy, en declaraciones radiales, Martorano recordó que vivió "en carne propia el aislamiento" y más en este contexto donde uno está internado solo, donde nadie te puede ver salvo el personal médico. Y uno no sabe cómo va a evolucionar. Fue dura la experiencia".

Acerca de cómo veía la situación sanitaria en la provincia, con números de coronavirus que crecen día a día, la ministra destacó que "con mucha preocupación. La situación es preocupante a nivel nacional porque tenemos casi 800 mil casos. Santa Fe va a seguir la curva. Pero a mí no me sorprende, siempre tuve en claro que esto iba a ocurrir, que era cuestión de tiempo. Veníamos con un retraso de la media nacional, pero estos 46 mil casos, que son muchos, van a duplicarse. Vamos a seguir la curva nacional y vamos a estar esperando no menos de 80 mil contagios. El sistema de salud se preparó en su momento pero ahora se está reforzando porque es una situación muy diferente".

Seguidamente reflexionó sobre una situación que se palpa a nivel sociedad: "La situación es complicada pero además se suma un humor social donde cuesta que la gente siga los lineamientos necesarios". Al mismo tiempo, volvió a reclamar responsabilidad social. "La enfermedad existe, a pesar que algunos quieran negarla", destacó.

Al abundar sobre la temperatura de la sociedad argentina en general y la santafesina en particular, Martorano comentó que "la enfermedad es la pandemia, el resto son consecuencias. La pandemia desnudó inequidades y este tipo de comportamientos de la gente. Como sociedad, nos falta seguir creciendo. Miremos el ejemplo de Donald Trump, un presidente que ninguneó la realidad, no usaba prácticamente barbijo y hoy lo está padeciendo en carne propia".

"Esto forma parte de la pandemia, de querer negar la realidad. Pero la realidad la tenemos frente a nosotros. Y más allá de que está bueno hablar de libertad y democracia, porque la democracia es libertad. Pero para ser libres primero tenemos que estar vivos. Y eso está en la Constitución", abundó la funcionaria en declaraciones a Radio Dos.