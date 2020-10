Nación dijo que ayuda, pero que la seguridad es responsabilidad de la provincia

"En el contexto de la pandemia esta prioridad volvió a la agenda hace un mes y medio. Tuvimos una reunión con Perotti para eso. Nos parece muy importante también trabajar en la articulación del narcotráfico con otros delitos propios de una región que tiene una zona portuaria de las mayores del país", dijo puntualmente sobre Rosario, en una entrevista con el diario La Capital.

Luego, la ministra reconoció que está trabajando "para reforzar con personal de fuerzas federales a la policía de Santa Fe" y que hay un funcionario coordinador que se va a sostener en el tiempo. "El delito predatorio o menor es competencia de la policía de Santa Fe y lo que hacemos es apoyarla. Para eso desplegamos las fuerzas de respuesta inmediata que fueron el domingo para allá (por Rosario), que es un dispositivo mucho más eficiente en los recursos humanos y de equipamiento. Tiene una mecánica de convergencia y divergencia en el espacio, con cuatro módulos que pueden prevenir pero también actuar en situaciones de alto riesgo. El anuncio del presidente del refuerzo con 3 mil millones de pesos destinada a seguridad para lo que Santa Fe considere conveniente", argumentó.

Sabina Frederic.jpg La ministra de Seguridad, Sabina Frederic, se refirió a la situación que vive la provincia en materia de inseguridad

Por otro lado, Frederic consideró que, además de hacer investigación criminal profunda, también se debe reforzar el patrullaje "porque desalienta delitos y protege" a la población. "En el mientras tanto el patrullaje es importante. Pero mucha policía no es garantía de menos delito. En los últimos diez años la cantidad de policías en Argentina está muy por arriba de lo sugerido por Naciones Unidas. Aún así tenemos dificultades para contener el delito", aclaró la funcionaria nacional.

Al ser consultada sobre el sistema de seguridad en inteligencia criminal, Frederic respondió: "Cuando llegamos al Ministerio descubrimos rápidamente que la prioridad de la investigación criminal era menos cien. Las fuerzas federales que deben estar al auxilio de la Justicia en delitos complejos no habían tenido esa orientación. Por eso tenemos cifras de detenciones en flagrancia más que de delito organizado".

"Nuestro objetivo –continuó– es federalizar la seguridad y eso implica distribuir mejor los recursos de las fuerzas federales. Estamos trabajando una refuncionalización de la Policía Federal que incluye desplegar los recursos tecnológicos, que están muy mal distribuidos, e incluso mal aprovechados donde están concentrados. Ponemos nuestros medios todo el tiempo a disposición de todas las provincias. Tenemos planes para convertir la Policía Federal en una auténtica fuerza federal en todo el país. Los pedidos del ministro Saín respecto de pericias los tramitamos con la mayor predisposición".

"Es central el delito de lavado de activos como vía de entrada a otros delitos", dijo y amplió: "Lo que vemos es que en el mundo de las organizaciones criminales hay empresarios que tienen negocios lícitos que encubren negocios ilícitos. En esa faceta de ilicitud tiene mucho que ver con la evasión impositiva y lavar activos. Las grandes inversiones son materia de indagación a través de la Afip".

Luego, Frederic se mostró a favor de rediscutir la actual Ley 23.737, de drogas, que ya tiene 31 años. En ese sentido se mostró a favor de discutir la desfederalización de la persecusión del narcotráfico. "Soy crítica en principio pero hay indicadores que muestran que en algunas provincias el efecto de las detenciones no se altera cuando se desfederalizó. Hay un aumento impresionante del narcomenudeo. Se debe pensar federalmente, no se puede pensar una norma para todos, hay que verlo provincia por provincia", recomendó.

Al ser preguntada sobre los indicadores de desocupación y pobreza que tienen a la provincia entre las más afectadas, Frederic dijo que "no asociaría la pobreza con el delito. Hay muchas mediaciones. Si no es como pensar que un pobre es un delincuente que es algo que no ayuda a nadie".

Mientras que sobre la situación de inseguridad afirmó: "Como lo planteó el presidente, depende fundamentalmente de la provincia y con el apoyo de la Nación. Tanto en lo que hace a la faz preventiva, como investigativa, como de inteligencia, como desarrollar cuestiones de fondo como lavado de activos y evasión impositiva. Al presidente Santa Fe lo preocupa y lo ocupa. Tienen que ser acciones sostenidas en el largo plazo".