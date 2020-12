Perotti evitó hablar de divisiones en el PJ en un encuentro con intendentes y presidentes comunales

"Vemos a muchos periodistas preguntando por las internas del PJ, por los senadores. Creo que Santa Fe se tiene que preguntar qué nos está pasando, por los hechos de violencia que nos golpean en la cara. Por qué la dirigencia se alejó tanto de la gente", se preguntó el gobernador que señaló que "había que dejar de hacer la vista gorda y cortar los vínculos con el delito".

"No hay seguridad posible si decididamente no enfrentamos al crimen organizado, a las mafias y al narcotráfico", dijo Perotti y aseguró que la división es entre "corrupción o decencia" y que "la gente no quiere impunidad ni corrupción".

Luego Perotti señaló: "Podemos gobernar de cara a la gente y esto molesta. A veces los frenos que aparecen no son para frenar un gobierno sino una forma diferente de hacer política, que es transparente, que deja de lado los vínculos de la política con el delito".

"Van a tener en mi un gobernador trabajando siempre por la unidad de los santafesinos. Todos vamos a ser los gobernantes de la pandemia. Estoy orgulloso de los intendentes y presidentes comunales por cómo gestionaron en la pandemia", sostuvo.

En ese marco fue que dijo que "el 2021 nos tiene que encontrar a todos los justicialistas trabajando unidos y hacerlo junto al gobierno nacional".

Mientras que en el tramo final de su discurso insistió: "Lo que cambió en esta provincia fue la forma de hacer política. Algunos pensaban que se iban a cortar programas y los mejoramos; que se iban a cortar las obras y no vamos a cortar lo que les hace bien a los santafesinos. Lo que se cortó es el vínculo con el delito".

Del encuentro en el predio de los trabajadores de la sanidad también participaron senadores y diputados provinciales, ministros y en forma virtual legisladores nacionales y concejales de toda la provincia junto a funcionarios del gobierno provincial.