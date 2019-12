Ricciardino adelantó que se vienen cambios en la Policía

Leonardo Ricciardino, el flamante vocero del futuro gobierno de Omar Perotti, realizó la presentación del gabinete que acompañará al rafaelino. En el acto no hubo ningún funcionario de primera línea, solo estuvo Ricciardino que confirmó los nombres que estaban circulando en los medios en los últimos días y agregó algunos otros, pero evitó hacer grandes anuncios.

Luego de la conferencia de prensa que se realizó en el club Marinas, en el Dique II del Puerto local, el vocero dialogó con algunos periodistas y allí reconoció que se vienen "políticas públicas novedosas" en materia de seguridad y dijo que la policía será reestructurada. También hizo hincapié en que la primera etapa del gobierno estará dedicada a "ordenar administrativa, económica y financieramente" a la provincia.

Ricciardino aseguró que toda la estructura del futuro gobierno ya está definida y que las tres secretarías de Estado están confirmadas (la de Igualdad y Género para Celia Arena; en la Sindicatura General de la Provincia, Lorena Agnello; y Rubén Weder será el Fiscal de Estado) y que son varias las que dependen de los ministerios.

Luego, ante la consulta de UNO Santa Fe sobre cuáles serán las primeras medidas en seguridad, el vocero respondió: "Las primeras medidas en seguridad las dará el ministro (Marcelo) Saín. Estamos hablando de uno de los hombres más importantes en materia de seguridad de la Argentina. Es un privilegio tenerlo a Saín en ese ministerio donde las políticas públicas van a ser novedosas y la idea sí va a ser dejar una policía transformada, diferente y con lineamiento de combate exhaustivo".

Mientras que ante la repregunta concreta sobre si se va a reestructurar la policía, contestó: "Sí, supongo que sí. Cambios que tengan que ver con lo operativo, con la confianza, con despejar personal que estuvo complicado con determinadas cuestiones".

En tanto, sobre Sabina Frederic, la persona elegida por Alberto Fernández como ministra de Seguridad de la Nación, y los vínculos que pueda tener con Saín, Ricciardino se mostró optimista acerca de que el "trabajo va a ser mancomunado y muy cercano entre Nación y provincia".

Gabinete con experiencia

Una de las preguntas que se le hizo al vocero fue por qué el gabinete está lleno de nombres que formaron parte del obeidismo o el reutemanismo. Al respecto, Ricciardino dijo: "Se apuesta a la experiencia, fundamentalmente. La idea del gobernador Perotti es buscar gente con recorrido en el Estado. Hay gente que incluso hace mucho tiempo que está fuera de la gestión pública, que es muy exitosa en el ámbito privado y que costó convencer. Pero el proyecto, el regreso del peronismo al poder en la provincia de Santa Fe, genera grandes expectativas y esto sedujo".

"Además –agregó–, todos sabemos lo que significa Perotti gestionando, sabemos que su metier es esa, la gestión política, la gestión pública del Estado. Eso generó el grado de confiabilidad y de convencimiento para todos los que aceptaron".

"Las políticas públicas ya están expresadas y se debatieron durante toda la campaña. Perotti ya expresó cuáles son los lineamientos de las preocupaciones fundamentales que tiene como gobernador de la provincia", sostuvo.

En ese sentido, el funcionario enumeró: "Recuperar la cuestión administrativa y económica de la provincia, que está en una situación bastante delicada en lo que tiene que ver con lo inmediato y lo de mediano plazo; y trabajar contra la pobreza y la desigualdad. Una obsesión del gobernador es la de los pibes en las escuelas, que es lo que siempre repite. Después está la consonancia con el gobierno nacional y la posibilidad de traer políticas públicas del nuevo gobierno".

También adelantó el nombre de la secretaria de Deportes de la provincia. Se trata de Claudia Giaccone, que en los últimos cuatro años fue diputada provincial y trabajó varios proyectos vinculados a la temática. También confirmó a los titulares de las empresas provinciales de servicios públicos. En ese sentido, Hugo Morzán, el exintendente de Reconquista, estará al frente de Aguas Santafesinas SA (Assa); y Mauricio Caussi, exsecretario de Industria de la provincia (2003-2007) y ex secretario de la Producción de la Municipalidad de Esperanza, será el presidente de la Empresa Provincial de la Energía (EPE).

También reconoció que "la reducción de ministerios no es muy grande, se pasa de 14 a 12" y dijo que eso tiene que ver con que "se privilegió la cuestión operativa de la agilidad en la gestión, la comunicación más directa entre el gobernador y sus ministros".

Pero luego aclaró que "en cargos políticos sí se generó una reducción importante". De todas formas, al ser consultado sobre en qué porcentaje se redujeron los puestos políticos, Ricchardino respondió: "En un porcentaje importante. No quiero decir un número, pero es importante. Son decenas de funcionarios políticos. Esto no solo tiene que ver con una cuestión de ahorro, de gesto hacia afuera, si no también con una cuestión operativa hacia adentro".

Por último, sobre si una futura ley tributaria podría traer nuevos impuestos, Ricciardino dijo que eso se va a discutir con la Legislatura, aunque no precisó si Perotti tiene definido convocar a sesiones extraordinarias para lo que resta del año o si directamente la agenda de temas para la Legislatura la enviará a partir de febrero.

Asimismo dijo que el gobernador y todos los ministros van a estar disponibles, más allá de quién sea la persona que se encargue específicamente de eso, para negociar con los legisladores. "Es una Legislatura nueva con la que habrá que construir un diálogo. Pero hemos visto mucha colaboración en las últimas horas y en los últimos días, más allá de las ideas de oposición que se van a dar seguramente", dijo a pesar del enfrentamiento abierto que Perotti tiene con un grupo de senadores justicialistas.