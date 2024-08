Victoria Villarruel encabezará un acto en el Senado para conmemorar a las "Víctimas del Terrorismo"

"Por primera vez, el salón Azul del Senado de la Nación será escenario de una actividad que permitirá develar hechos que durante décadas una parte de la política ha querido esconder y que nos ha dejado profundas heridas a los argentinos que todavía no sanan", expresa el comunicado que difundieron de la Cámara alta.

Y sigue: "Se podrán ver y escuchar las consecuencias humanas de los atentados terroristas que se han perpetrado en la Argentina y en otros países". La fecha establecida por la Organización de Naciones Unidas es en realidad el 21 de agosto, pero la vice lo hará este 27.

"En el Senado se pedirá Justicia, Verdad y Reparación para las víctimas de terrorismo"

La convocatoria se da a conocer después de que la diputada Lilia Lemoine apuntó contra Villarruel por quedarse callada ante el escándalo de la visita a represores en Ezeiza, que culminó en un escenario de griterío y expulsión en la Cámara de Diputados la semana pasada.

Victoria Villarruel víctimas terrorismo .jpg

"Fue su leitmotiv de campaña, a mí me están rompiendo las bolas en los medios por algo que yo no hice. Yo ni en pedo iría a visitar a Astiz, ni en pedo hubiera hecho eso. Lo voy a decir. Me rompe soberanamente las bolas. ¿Por qué carajo Victoria Villarruel no saltó?", explotó Lemoine, uno de los alfiles de Karina Milei en el Congreso.

La acusación surge de que Villarruel, hija de militar y defensora de las fuerzas armadas, es una de las pioneras en promover la condena a las guerrillas de la última dictadura, como Montoneros. De hecho, reconoció haberse reunido varias veces con condenados que están en la cárcel, incluido Jorge Rafael Videla.

"Hay que revisar las millonarias indemnizaciones que se dieron en nombre de los DD. HH. Auditar el curro de los DD. HH. que sirve a los fines políticos de un sector que siempre ha combatido al país y sus instituciones", fue una de sus tantas declaraciones a lo largo de sus años como abogada y candidata.

La interna entre Villarruel y Milei, que volvió a hervir estas últimas semanas, culminó también en que el Presidente dé a entender que la vice tiene "su agenda propia", de la cual él no participa. De todos modos, nunca lo dijo refiriéndose específicamente a ella, mas sí lo hizo Lemoine.

"Esa no es mi agenda”, planteó el mandatario en declaraciones a Radio Rivadavia al ser consultado por la visita de los diputados a Ezeiza, y dejó picando: “Habrá que investigar por quién fue movido eso”. “Hace un tiempo que estamos viendo señales de que la vice tiene una agenda propia. Es la maldición de los vicepresidentes. Siempre termina mal”, dijo más explícitamente la diputada libertaria.

Con todo, se suma que Arrieta publicó el proyecto de ley para dejar en libertad a represores. Se trata de una iniciativa que Milei negó haberla trabajado desde su espacio, pero formaba parte de un plan entre los seis diputados que fueron a visitar a los condenados por la dictadura en el penal de Ezeiza.

"‘Transcurridos veinte años desde que el Estado haya tomado conocimiento, mediante acto procesal, de la comisión de un delito, y no se hubiere arribado en ese lapso a una sentencia judicial firme respecto del mismo’”, dice el borrador del proyecto llamado “Derecho a ser juzgado en un plazo razonable”.

