River fue demasiado para Colón y el Sabalero sumó su segunda derrota al hilo

En buena parte de la primera etapa, Colón se defendió dentro de todo bien, ya que River tenía la pelota jugaba cerca del área rojinegra, pero le costaba encontrar profundidad. Siempre surgía algún rechazo de los defensores sabaleros y por ese motivo Ignacio Chicco tenía poco trabajo. De hecho, la primera acción de peligro fue en favor del conjunto visitante con un remate al primer palo de Eric Meza.

River merodeaba el área, pero le costaba poner un jugador de frente al arco. Probó Nicolás De La Cruz con un disparo rasante desde afuera del área que controló Chicco. Y luego el arquero sabalero a puro reflejo evitó el gol de Lucas Beltrán que tiró un taco dentro del área chica, pero que fue muy bien resuelto por Chicco para mandar el balón al córner.

Y un claro ejemplo de las dificultades que tenía River para generar situaciones de gol, es que precisamente la apertura del marcador llegaría mediante una pelota quieta. El árbitro Nicolás Ramírez sancionó una falta que no fue de Paolo Goltz a Ezequiel Barco y a los 37' de tiro libre y con una ejecución estupenda De La Cruz metió el balón en el ángulo pese a la estirada de Chicco.

El 1 a 0 era un resultado lógico en función del partido, más allá de que ese dominio abrumador del Millonario, no se traducía en situaciones de peligro. Los minutos posteriores permitieron observar a un Colón que buscó adelantarse, pero sin ideas en ataque. Mientras que River comenzó a mover el balón y esperar a que el elenco conducido por Néstor Gorosito saliera un poco más.

Colón hizo lo que pudo, se defendió con disciplina y resistió dentro del área para evitar que los delanteros y volantes de River no llegaran con claridad. Lo consiguió casi siempre, pero no pudo evitar el golazo de tiro libre del uruguayo De La Cruz. Una vez más, la mitad de cancha sabalera no estuvo a la altura y el Millonario transitó esa zona sin ninguna oposición.

En el inicio del segundo tiempo Colón se adelantó unos metros y en ese primer cuarto de hora, al menos le disputó la tenencia del balón a River, sin generar peligro, pero al menos con una actitud distinta. En ese arranque, Meza probó con un remate desviado y con un centro que nadie pudo conectar. Siendo la más peligrosa, un cabezazo desviado de Paolo Goltz.

Sin embargo, el partido se terminó a los 16' cuando Lucas Beltrán marcó el segundo gol. Una jugada que se inició de un lateral que sacó Milton Casco, Nacho Fernández recibió solo y habilitó a Beltrán quien con un remate cruzado estableció el 2-0. Más que un remate, puso la pierna a la asistencia del volante millonario.

Lo que vino después fue todo de River, ya que el segundo gol lo golpeó al Sabalero y a partir de allí no tuvo reacción. Demichelis comenzó a mover el banco pensando en el próximo partido. El equipo local levantó el pie del acelerador y por eso no llegaron más goles. Pero desde el juego, Colón nunca estuvo a la altura de River.

Lo más positivo para Colón resultó ser el resultado. Porque perdió por dos goles, pero si se analizara lo futbolístico, la derrota hubiese sido por goleada. Segunda caída consecutiva, con seis goles en contra y ninguno a favor. Se podrá decir que enfrentó al futuro campeón y a uno de los mejores equipos del fútbol argentino, como Racing, no obstante, en ambos cotejos lo del Rojinegro fue realmente muy pobre.

Síntesis

River: 1-Franco Armani; 20-Milton Casco, 14-Leandro González Pirez, 17-Paulo Díaz, 13-Enzo Díaz; 24-Enzo Pérez, 29-Rodrigo Aliendro; 11-Nicolás De La Cruz, 10-Ignacio Fernández, 21-Ezequiel Barco; 18-Lucas Beltrán. DT: Martín Demichelis.

Colón: 17-Ignacio Chicco; 48-Thiago Yossen, 36-Gian Nardelli, 6-Paolo Goltz, 33-Facundo Garcés, 21-Eric Meza; 14-Baldomero Perlaza, 5-Cristian Vega, 34-Stefano Moreyra; 30-Santiago Pierotti y 10-Facundo Farías. DT: Néstor Gorosito.

Goles: PT 37' Nicolás De La Cruz (R), ST 16' Lucas Beltrán (R).

Cambios: PT 36' Andrew Teuten x Yossen (C), ST 0' Carlos Arrúa x Moreyra (C), 16' Ramón Ábila x Pierotti (C), 23' Santiago Simón x De La Cruz (R), Franco Alfonso x Barco (R), 29' Jorge Benítez x Farías (C), 30' Matías Kranevitter x Pérez (R), José Paradela x Fernández (R), 38' Claudio Echeverri x Aliendro (R).

Amonestados: Garcés, Ábila y Vega (C), Barco (R).

Árbitro: Nicolás Ramírez.

Estadio: Más Monumental.