A dos años de la derogación de la ley de alquileres, en Santa Fe destacaron un aumento de la oferta de un 200%

Al analizar la realidad del mercado inmobiliario en la ciudad de Santa Fe a dos años de la derogación de la ley de alquileres , el vicepresidente de la Federación Inmobiliaria de la República Argentina (FIRA), Jorge Pighin, aseguró que “ la visión general es excelente ” y remarcó que el principal cambio se observa en la cantidad de inmuebles disponibles para alquilar.

En ese sentido, afirmó que “ en este tiempo se incrementó un 200% el ofrecimiento de inmuebles respecto de lo que era diciembre de 2023 ”, y contrastó ese escenario con el que se vivía bajo el régimen anterior: “ Con la anterior ley estábamos casi en oferta cero. Hoy sigue incrementándose ese mercado locativo”.

Inmobiliarias destacaron la oferta

Pighin explicó que uno de los indicadores que refleja este nuevo contexto es el tiempo que un inmueble permanece publicado. “Hoy un inmueble en alquiler, sea casa o departamento, tiene un promedio de casi dos meses de ofrecimiento antes de que se alquile, mientras que antes este período era de 48 o 72 horas. Esto demuestra que hay una mayor oferta, que la gente tiene para elegir y que existe una mayor previsibilidad”.

En relación con las condiciones contractuales, el dirigente inmobiliario indicó que “la mayor parte de los contratos se firman a 24 meses”. En cuanto a las actualizaciones, precisó que “el 66% de los contratos se firman con incrementos cuatrimestrales”, mientras que “el porcentaje restante va con un aumento trimestral y las demás modalidades en período de actualización no mueven el amperímetro”. Además, señaló que “el índice de contratos de locación es lo que se utiliza mayoritariamente”.

Derogación de la anterior ley

La ley de alquileres que rigió hasta fines de 2023 establecía contratos con una duración mínima de tres años y un esquema de actualización anual de los valores, basado en un índice oficial que combinaba la evolución de la inflación y los salarios. Ese marco normativo fue muy cuestionado por el sector inmobiliario, que advertían una fuerte retracción de la oferta de inmuebles destinados a alquiler.

A fines de 2023, la gestión de Milei avanzó con la derogación de la ley, lo que implicó la eliminación de los plazos y mecanismos de actualización obligatorios. Desde entonces, propietarios e inquilinos pueden acordar libremente la duración de los contratos y la periodicidad de los ajustes, dentro de lo establecido por el Código Civil y Comercial.

Costos de alquiler

El vicepresidente de FIRA también se refirió a los valores de referencia que hoy maneja el mercado en la ciudad. “Un departamento de un dormitorio en un edificio tipo de estudiantes, sin amenities, se está alquilando aproximadamente entre 480.000 y 520.000 pesos”, detalló. En ese mismo segmento, agregó que “cuando se trata de edificios con amenities, esos valores rondan los 700.000 pesos”.

Respecto de las unidades de mayor tamaño, Pighin indicó que “los departamentos de dos dormitorios se ubican, en términos generales, entre 650.000 y 750.000 pesos”, y aclaró que esos montos “dependen de la zona, el estado del inmueble y los servicios que ofrezca el edificio”.

En cuanto a la demanda, explicó que “ahora se incrementa producto de que son los meses en los que se firman nuevos contratos de estudiantes que llegan a la ciudad”. En ese marco, recordó que “cada año nuevo significan no menos de 10.000 chicos buscando departamento, más las nuevas familias y quienes se independizan”, y subrayó que “tenemos mucha oferta, pero la demanda también se incrementa en esta época”.

Morosidad mínima según inmobiliarias

Otro aspecto que destacó fue el nivel de cumplimiento de los contratos. “Lo que hay que destacar es que casi no hay rescisiones de contratos ni desocupaciones”, afirmó. Según precisó, “tenemos un 97% de pago concreto al 31 de diciembre en lo que es alquileres”, mientras que “solo hay un 1,7% que pagó parcialmente y una morosidad del 1,3%”.

Sobre la solidez de esos datos, Pighin aclaró que “lo chequeamos con una base de casi 50.000 contratos de locación”, lo que —según indicó— permite tener una radiografía clara del comportamiento del mercado.

Finalmente, el dirigente de FIRA sostuvo que el mismo escenario se replica en el segmento comercial. “Casi de los mismos porcentajes hablamos en cuanto a lo que son locales comerciales”, afirmó, y concluyó: “cerramos el 2025 con una morosidad prácticamente inexistente”.