A ocho días de la apertura de playas, guardavidas advierten medidas de fuerza

El Sindicato Único de Guardavidas y Afines reclama la conformación de una mesa paritaria con la Municipalidad de Santa Fe y mejoras en las condiciones laborales. Denuncian que a nueve días de la inauguración de playas y balnearios, la ciudad no tiene estos espacios en condiciones y hasta advierten sobre zonas peligrosas.

Al respecto, Sergio Berardi, secretario General de Sugara, expresó a UNO Santa Fe: "La bajante de la laguna la hace muy peligrosa para el caso de Costanera Este y Oeste. La hace inviable para un baño como la gente porque está muy lejos el agua, es muy playo y existen pozos. Esto sumado a que ha habido cierto silencio de parte del municipio en cuanto a formalizar una mesa paritaria seria con funcionarios responsables, no con funcionarios de tercera línea que lo único que hemos hecho hasta el momento es perder tiempo y las cosas siguen sin resolverse. Esto nos llevó justamente a levantar la guardia en el Ministerio de Trabajo hoy".

"Hemos analizado el derrotero de la situación hasta ahora y lo que no queremos es llegar al 15 de noviembre con conflicto. Esto es lo que estamos queriendo evitar. Por lo tanto lo que hemos acordado con las autoridades del Ministerio de Trabajo es lo antes posible darnos esa mesa paritaria con el municipio, con compromisos de tiempos, teniendo en cuenta que hay un fin de semana largo en el medio", aseguró.

Berardi dijo que entre los temas de conversación con el gobierno municipal están el de la presencia policial en las playas, la indumentaria, los elementos de seguridad necesarios para cada uno de los trabajadores y el pedido de que la asignación de un puesto se dé con mínimo con 48 horas de anticipación. "Es lo que hemos reclamado durante estos últimos años, que el trabajador tenga cierta previsibilidad, tenga los elementos y las condiciones de higiene y seguridad necesarias para poder brindar un servicio óptimo", argumentó.

Sobre los estados de las playas, Berardi observó: "En cada una de las playas se tendrá que hacer una evaluación desde el punto de vista de si va a ser solárium o si va a ser balneario. Estamos contando con una laguna muy baja que no permite en todos los casos tener una playa segura. Porque puede haber pocos metros de playa y a dos metros como mucho, encontrarnos con una barranca peligrosa".

En relación a las condiciones laborales con las que esperan contar los guardavidas para una playa segura, describió: "Hoy la mayor cantidad de intervenciones que hace el guardavida en la playa no es en un salvamento, sino en situaciones de violencia entre bañistas, violencia de género y todo lo que implica adolecer de una infraestructura acorde y justamente es un espacio que congrega mucha gente. Tenemos problemas con adicciones de muchos grupos y muchas veces el guardavida por sí solo no resuelve la situación y requiere de una articulación de la policía, u otros organismos. Los últimos reclamos fueron por los baños que pusieron para los compañeros que estaban compartiendo con la gente y en algunos casos no había. El año pasado fueron 93 guardavidas, y este año esperamos que se convoque a todos y se cubran los puestos que queden vacantes".

Por último, al ser consultado sobre qué pasará con los profesionales en caso de que no se llegue a un acuerdo paritario, el secretario general respondió: "Es muy probable que arranquemos con un estado de asamblea permanente. Realmente nos cuesta creer que no haya un arreglo cuando en estos once años venimos peregrinando en materia de higiene y seguridad. Hemos bancado desde el gremio estudios de impacto ambiental que realmente dan negativo y que hemos puesto a disposición del municipio para ir mejorando, pero bueno, esas mejoras llegan en cuentagotas. Esperamos que en estos cinco días hábiles se tenga algún grado de avance pero honestamente tenemos que tener mucha fe. Es más, apostamos más a la buena predisposición de las autoridades entrantes".