A raíz del escandaloso debut de Spreen en Riestra, convocan al entrerriano Fernández a declarar por apuestas ilegales

La pesquisa que se lleva adelante con el Cuerpo de Investigadores Judiciales (CIJ) va sobre las casas de apuestas ilegales porque son las que captan fundamentalmente a los menores de edad y porque además no están registradas en Lotería. Pero para saber si había alguna punta interesante se les pidió a las 11 casas de juego que sí son legales que informen si se había jugado sobre la inclusión como titular de Spreen, cuánto pagaba esa apuesta y si también se apostaba a que saldría reemplazado en el primer tiempo. La respuesta causó sorpresa: se habían jugado 48 millones de pesos a esa chance, una cifra inusual para este tipo de pronósticos según confirmó un referente del mundo de las apuestas legales en la Argentina.

Y dentro de esas jugadas hubo dos que hicieron sonar las alarmas porque por los montos y la precisión fueron tan sospechosas que las casas de apuestas hicieron un reporte a Lotería de la Ciudad y anunciaron que no las iban a pagar hasta que una investigación imparcial demuestre que estas personas no tenían información privilegiada sobre lo que iba a ocurrir. Hay que tener en cuenta que la apuesta pagaba 2,50 pesos en promedio. Es decir que si se apostaron 48 millones a esa chance el producido es de 120 millones, una fortuna. Y si esto ocurrió en las casas legales, donde al estar todo normado arriesgarse es exponerse a que te descubran como pasó con estos dos apostadores, la hipótesis de la cifra que se podría haber jugado en las ilegales donde el control regulatorio no existe y cuyas sedes generalmente están en países asiáticos o de Europa del Este es mucho mayor.

En este marco se producirán las declaraciones de los futbolistas. La Justicia quiere saber si Milton Céliz, como capitán del equipo, ya sabía lo que iba a ocurrir y si esto se le había comunicado al resto de sus compañeros. Y en el caso de Fernández si el Ogro Fabbiani le había anunciado que entraría por Spreen apenas comenzara el juego. Preguntas similares serán para Gustavo Quinteros y Agustín Bouzat. En el primer caso, porque Fabbiani dijo que le había avisado al técnico rival de la situación y que éste hasta habría bromeado con que lo dejara al menos 30 minutos. En el caso del capitán velezano para conocer qué grado de información tenía el plantel. Es obvio que en las declaraciones públicas la mayoría de los protagonistas ya sabían lo que iba a ocurrir. Céliz por ejemplo afirmó ante la prensa: "Nos enteramos ayer (NdR: por el día anterior al partido) en la pelota parada que iba a ser titular. El Ogro paró el equipo y nos contó. Pensamos que iba a jugar cinco minutos, pero fue rápido el cambio".