A un año del voraz incendio en Fomento 9 de julio, "todo sigue igual"

Este jueves se cumple un año del voraz incendio que terminó con la existencia de un edificio y un terreno en Domingo Silva y Facundo Zuviría. Las tensión de las llamas que alcanzaron hasta seis metros, abrazaron a todo un depósito donde había tachos de aceite y colchones que pertenecían al Ministerio de Desarrollo Social.

Por el fuego, trabajaron distintas dotaciones de bomberos de Santa Fe y de localidades vecinas. Para salvar a los vecinos que se encontraban en sus casas evacuaron a toda la manzana, y ordenaron una distancia de más de ciento cincuenta metros para mirar el desarrollo de los eventos.

Lo difícil vino después, sobre todo para Norma Chiavon de 90 años, que por el susto y el calor dejó su casa y a su perra -que luego recuperó en buenas condiciones- a las corridas. Su casa se vio afectada con grietas y manchas en las paredes, y hasta se manifestó preocupación por la seguridad edilicia.

Norma Chiavon, fuera de su casa mirando el incendio.jpg UNO Santa Fe / Autor: José Busiemi

"No me llevan el apunte. Vinieron a ver, empezaron a arreglar pero abandonaron. Yo llamo para que vengan a ver el lugar", dice Norma a UNO este jueves. Como el edificio de la esquina y el terreno de Facundo Zuviría al 3900 quedaron vacíos, los vecinos de la zona relatan que entra gente que pasa la noche o que hay parejas que ocupan el espacio por algunos minutos. "Está sin techo, todo abierto, pero temo que entren a mi casa o se suban al techo. Sigo renegando", agregó la nonagenaria.

Norma además manifiesta: "Uno tiene miedo, porque se mete cualquiera. Pero ellos -los propietarios de los terrenos- tienen plata, entonces ya está. Antes venían a hablar conmigo pero pasó el tiempo y no vi más a nadie. Iban a pintarme el living, el frente de mi casa y a rebocarme la pared, pero no lo hicieron. Hay que tener paciencia".

En relación a los recuerdos del 10 de octubre de 2018, Norma expresa: "El susto se me pasó. Pero miren el árbol de mi vereda, está todo quemado de un lado y de ahí no crece más. Cuando crucé, que me fui corriendo, me ardió toda la espalda. Es así, tuve que dejar a mi perra porque se fue corriendo para el patio entonces la buscó después un bombero. Qué va a ser".

HOY INCENDIO CASA FOMENTO 9 DE JULIO ADENTRO 1.jpgHoy Así está la casa de Norma hoy, a un año del incendio. UNO Santa Fe

