Advierten que los espigones I y II "parecen una selva"

Entre el bajo nivel de agua, las altas temperaturas y la aparición de palometas las playas sobre la laguna Setúbal solo están habilitadas como solariums y se recomienda no pasar la orilla. Los únicos balnearios en la calurosa ciudad son los piletones de los parque Garay y del Sur. Sin embargo, mucha gente elige pasar sus ratos libres en la zona del los espigones I y II. El problema con el que se encuentran en el lugar es la presencia de pedazos de vidrios, plásticos, carbón y basura de todo tipo entre la arena y una vegetación alta que se esparce a lo largo y ancho del lugar.

"La playa está muy sucia. Si no está abierto el local de la playa no podés estar porque no hay nadie y aparte está cerrado el baño. Hacen asados acá entonces hay cosas tiradas por todos lados de lo que queda. El pasto está muy alto, tienen que cortarlo. Es un peligro porque además puede haber bichos o animales que no se ven a simple vista. Está muy baja el agua y muy sucio", dicen unas visitantes a UNO Santa Fe que con sus reposeras toman sol durante la mañana. Y agregan: "Venimos acá porque somos del barrio, nos queda cerca y es como nuestro lugar. Pero si no no vendríamos".

3021d539-4884-471a-86fa-a73171dd77f1.jpg Lo que fue parte de la secretaría de deporte municipal, con los pastos altos. UNO Santa Fe

7bd9bd87-2e6c-481c-9d11-1f6f43bbb811.jpg Así se ve parte de la playa en el Espigón II. UNO Santa Fe

ec98c96b-696b-404b-b8f8-446b11bb1da5.jpg Lo que fue parte de la secretaría de deporte municipal, con los pastos altos. UNO Santa Fe

d49fb5d4-d588-4cf7-870b-cf74134ad019.jpg Lo que fue parte de la secretaría de deporte municipal, con los pastos altos. UNO Santa Fe

Los problemas también llegan a la noche ya que no hay iluminación sobre la costa. Si el local comercial que se encuentra sobre la playa no abre, no hay luz. Hasta esta semana sobre la pasarela del Espigón II funcionaba un solo foco de los más de 30 que tiene, hasta que se quemó. Ahora, el paseo nocturno es a oscuras para los que se animan a dar el paseo.

c083162e-7148-48ae-96fd-abdd9c6b81db.jpg

0e074165-40bc-4cb6-bcf7-3f01b047b6dc.jpg Distintas cosas tiradas sobre la playa, como señalética, arcos de fútbol rotos y basura. UNO Santa Fe

9dcacc8a-1591-4eca-a977-255d4114dd1d.jpg

8073970c-8ca7-4c50-ae99-40d6ecf05005.jpg Los guardavidas deben trabajar entre la vegetación en plena playa.

17f8edeb-22c2-4661-b016-6642260d499d.jpg Lo que fue parte de la secretaría de deporte municipal, con los pastos altos. UNO Santa Fe

Martín Caspani, dueño del local Santakite, ubicado sobre la playa opinó en UNO: "Es muy cambiante con el tema de la crecida y se que es difícil por ahí mantener las playas. Ahora bajó y se armó mucho pasto y parece una selva. Se que hace tiempo que no están viniendo las máquinas a limpiar. Mi queja es como propietario de la concesión del parador es la parte de arriba, donde hay unas oficinas que eran de la secretaría de deportes de la municipalidad, donde se junta mucha mugre y no le están prestando atención y a mi me perjudica como negocio. La playa tampoco la están cuidando. Si veo que vienen a juntar la basura y cortan el césped que está sobre la parte peatonal de la costanera pero el resto a medias. Dentro de lo posible trato de tener todo limpio, pero si lo que me rodea está todo sucio, no van a venir a mi local".