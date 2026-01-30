Agenda Santa Fe: febrero comienza con diferentes propuestas para vivir un fin de semana increíble en la ciudad

La Municipalidad de Santa Fe invita a celebrar el 101.º aniversario del Mercado Progreso y varios espectáculos y actividades para toda la familia

La Municipalidad de Santa Fe ofrece diversas actividades gratuitas para disfrutar la ciudad en la temporada de verano . Este domingo se destacan los festejos por los 101 años del Mercado Progreso, “Deportes en la Playa”, la maratón acuática Santa Fe – Coronda y además, como es habitual, las ferias de artesanos locales y de la economía popular.

Deporte y recreación en Santa Fe

La Municipalidad puso en marcha un programa de actividades deportivas y recreativas que busca promover el uso de las playas y parques como espacios de encuentro y ejercicio durante la temporada de verano.

Este viernes 30, de 17 a 19.30, se llevarán a cabo en la Costanera Este, el programa “Deportes en la playa”. Se dictarán diferentes actividades deportivas, como fútbol, sóftbol, vóley, balonmano y cestobol. Además se podrá participar de la “Maratón de ritmos” para todas las edades. Cabe resaltar que todas las propuestas son de acceso libre y gratuito.

48ª Maratón Acuática Santa Fe – Coronda

Este viernes 30 desde las 18, se realizará el sprint en la laguna Setúbal, sobre la Costa Este, en un circuito de 1.000 metros, en la zona de los paradores de la ciudad. En tanto el domingo 1, a las 9, será la largada oficial de la tradicional competencia.

Mercado Progreso

101.º Aniversario

Este domingo 1 a las 20, La Municipalidad invita a los santafesinos a celebrar el 101.º aniversario del Mercado Progreso (Balcarce 1635), las personas que se acerquen podrán disfrutar de música en vivo, propuestas gastronómicas, artísticas y recreativas para toda la familia.

Los festejos incluirán los shows musicales de Tito Furcata y Skamas, el set de DJ Raga, la participación de los locales gastronómicos de barrio Candioti y la feria de emprendimientos culturales, integrada por los proyectos seleccionados en la convocatoria realizada para este evento, el acceso libre y gratuito.

Mercado Progreso Santa Fe Municipalidad ferias barrio Candioti1 Gentileza

Ferias de emprendedores y artesanos

Domingo 1

Feria de emprendedores Anticuario, paseo costanera Anticuarios, de 10 a 18, Almirante Brown y Ricardo Aldao.

Feria de Artesanos Incuba Paseo Constituyentes, de 16 a 21, 4 de Enero y Junín.

Feria de Artesanos Paseo de la laguna, Costanera Oeste, de 15 a 21, Almirante Brown 6300.

Feria de Artesanos Sol Costero, Costanera Oeste, de 15 a 21, Almirante Brown entre Pedro de vega y Ricardo Aldao.

Plaza Pueyrredón Feria del Sol y la Luna Gentileza

Teatros y museos santafesinos

Teatro Municipal 1.º de Mayo

Muestra “Capas del tiempo – 120 años del Teatro Municipal”

Puede visitarse de martes a sábado, de 9 a 13 y de 17 a 20, y los domingos, de 17 a 20, en la Sala Franze del Teatro Municipal 1.º de Mayo (San Martín 2020). Estará vigente hasta el 28 de febrero de 2026.

Teatro Municipal Santa Fe Peatonal4.jpg

Museo Municipal Sor Josefa Díaz y Clucellas

“Salón a la carta”

El Museo Municipal de Artes Visuales Sor Josefa Díaz y Clucellas (San Martín 2068), presenta “Salón a la carta”, propuesta gratuita que tendrá lugar los días jueves y viernes hasta el 15 de febrero inclusive, de lunes a viernes de 10 a 12 y de 17 a 19, y los sábados, domingos y feriados de 17 a 20.

El Equipo de Educación del Museo Sor Josefa invita a recorrer el Salón Anual Nacional 2025 a través de una propuesta autoguiada. La actividad incluye cuatro guías temáticas y un plano didáctico que reúnen obras de 23 artistas de todo el país.

“La luna fue testigo de mi nacimiento pero guardará el secreto de mis muertes”

La muestra puede visitarse de miércoles a sábados de 9.30 a 12.30 y de 17 a 20 y los domingos y feriados de 17 a 20, la misma se exhibirá hasta el domingo 15 de febrero.

Museo Municipal Sor Josefa Díaz y Clucellas.jpg

Casa Museo César López Claro

”Muestra patrimonial Aquí nos vemos”

En el marco del 35.º Aniversario la Casa Museo César López Claro (Piedras 7352), exhibe la muestra patrimonial “Aquí nos vemos, conversaciones con María y César”, la muestra puede visitarse de lunes a viernes de 9 a 12, hasta el 20 de febrero de 2026.

Museo López Claro Santa Fe costanera

Centro Experimental del Color

“Secretos a la vista de todos: Diálogo entre Paulina Scheitlin y el acervo de Fotogalería Municipal”

La muestra “Secretos a la vista de todos: Diálogo entre Paulina Scheitlin y el acervo de Fotogalería Municipal” puede visitarse en el Centro Experimental del Color, (Estación Belgrano, ala oeste). El acceso es libre y gratuito y estará vigente hasta el 15 de marzo de miércoles a viernes de 9 a 13, y miércoles a domingos y feriados de 17 a 20.

Estación Belgrano trenes Bulevar Gálvez Santa Fe

Fotogalería Municipal

Muestra “Todo y nada”

La muestra puede visitarse de 8 a 20 en Primera Junta 2451, con entrada libre y gratuita. La misma estará vigente hasta el 20 de febrero.

fotogalería Santa Fe Municipalidad

Museo de la Constitución Nacional

Muestra permanente. Horarios: lunes a viernes, de 8.30 a 12.30 y de 14 a 18; sábados y domingos, de 14 a 18.

museo de la constitución Museo de la constitución gentileza

Museo de la Manzana Jesuítica

“Obras restauradas en el Santuario”

En el Santuario Nuestra Señora de los Milagros (San Martín 1588), se realizan visitas mediadas a cargo de la profesora Raquel Garigliano.

Visitas guiadas: viernes a las 9.30, 11, 15.30 y 17; sábados a las 15.30 y 17. Horarios de apertura: miércoles a sábados, de 9 a 12.30 y de 15.30 a 19.