Santa Fe inicia el viernes con cielo despejado y se espera un fin de semana con temperaturas extremas

Qué nos depara el pronóstico extendido para los próximos días en la ciudad de Santa Fe y zona

El comienzo de viernes en la ciudad de Santa Fe fue con el cielo despejado, y una temperatura a las 7.30 la mañana de 21.8º y se espera que la máxima alcance los 38º. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Investigaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son estables. En el día de la fecha, con una configuración de las masas de aire muy similar a la de ayer, se observa la permanencia de aporte relativamente frío y seco, el cual debería mantenerse durante gran parte del día manteniendo la jornada despejada. No obstante ello, esta configuración debería ir perdiendo fuerza, permitiendo el ingreso de aire cálido cada vez más importante, por lo cual se podría observar una tendencia muy lenta y gradual a inestabilizarse, acompañada por una tendencia gradual en aumento de las temperaturas .

Para comenzar el fin de semana se espera un sábado mayormente despejado, con alguna nubosidad por momentos, sobre todo hacia la tarde o tarde/noche. Condiciones algo inestables a inestables con temperaturas en ascenso de las mínimas, 23º y poco cambio de las máximas, 39º. Vientos leves a moderados predominantes del sector este/noreste.

En tanto el domingo se presentará con cielo mayormente despejado, con nubosidad variable durante las primeras horas del día. Condiciones algo inestables a inestables con temperaturas con poco cambio y suave tendencia en ascenso: mínima 24º y máxima 40º. Vientos calma a leves predominando del sector este, rotando por momentos al noreste.

Por último, lunes con cielo con nubosidad variable y algunos mejoramientos temporales. Condiciones inestables y temperaturas poco cambio y suave tendencia en ascenso: mínima 25º y máxima 41º. Vientos leves a moderados del sector nor/noroeste.

