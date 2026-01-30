Uno Santa Fe | Unión | Unión

Unión sufrió dos sustos ante Lanús, aunque ambos jugadores están bien

Mateo Del Blanco y Lautaro Vargas encendieron alarmas en Unión tras el 2-1 frente a Lanús. Ambos sufrieron lesiones faciales, pero podrían jugar el lunes

30 de enero 2026 · 09:18hs
La derrota de Unión ante Lanús por 2 a 1 no solo dejó preocupación en lo futbolístico, sino también en lo físico. Mateo Del Blanco y Lautaro Vargas terminaron el partido con lesiones visibles que generaron alarma en el cuerpo técnico y los hinchas, aunque con el correr de las horas llegaron señales tranquilizadoras.

Golpeados: Mateo Del Blanco y Lautaro Vargas

El episodio más impactante ocurrió en los primeros minutos del encuentro. Tras un fuerte choque, Mateo Del Blanco sufrió la fractura de dos piezas dentales delanteras, lo que en la transmisión generó la sensación de que había perdido los dientes por completo. Sin embargo, según informó el periodista Maxi Bravo, el volante perdió dos partes de dientes en corte diagonal, una lesión dolorosa pero meramente estética, que no requiere cirugía. Si la evolución sigue dentro de lo esperado, estará disponible el lunes ante Gimnasia de Mendoza.

El otro futbolista que terminó con secuelas físicas fue Lautaro Vargas, quien sufrió un corte en el rostro durante una acción de juego. El lateral debió ser atendido y recibió cuatro puntos de sutura sobre el arco de la ceja, una zona siempre sensible por el sangrado que suele generar. A pesar del impacto visual, desde el entorno médico del club transmitieron tranquilidad: se trata de una herida superficial que no compromete estructuras óseas ni musculares.

Unión piensa en lo que viene

Más allá de la caída en La Fortaleza, en Unión ya ponen la mirada en el próximo compromiso. La posibilidad de que Del Blanco y Vargas estén en condiciones de jugar representa un alivio para el entrenador, que busca sostener la base del equipo en un inicio de torneo exigente en el que todavía no pudo ganar y busca hacerlo el próximo Lunes a partir de las 22:00 hs con el arbitraje de Nazareno Arasa, el equipo arbitral se completa con Juan Del Fueyo y Matías Bianchi en las bandas, mientras que Emanuel Ejarque será el cuarto árbitro. En el control tecnológico, la responsabilidad recaerá en Gastón Monsón Brizuela desde el VAR, acompañado por Maximiliano Macheroni como AVAR.

