Cine al aire libre en la Casa de la Cultura en Santa Fe: Noches de Película con el ciclo "casas icónicas"

En el primer miércoles del ciclo de cine se exhibirá "Psicosis" de Alfred Hitchcock

La Casa de la Cultura, ubicada en Bulevar Gálvez 1274, abre sus puertas para dar inicio a un ciclo de cine al aire libre coorganizado con Cine Club Santa Fe. Todos los miércoles de febrero y marzo, los jardines de la Casa serán escenario de una selección de películas donde casas icónicas ocupan un rol protagónico dentro de los relatos.

En la primera fecha del ciclo, organizado por el Ministerio de Cultura de la Provincia de Santa Fe y el Cine Club se proyectará "Psicosis" (1960) de Alfred Hitchcock, un clásico del suspenso que narra la inquietante historia de Marion Crane y su encuentro con el misterioso Norman Bates en un aislado motel, donde nada es lo que parece. Será el miércoles 4 de febrero de 2026 de 20.30 a 22.30.

El evento contará con servicio de bufé. Se invita a la comunidad a acercarse con reposera o mantita para disfrutar de la actividad con mayor comodidad. En caso de lluvia, la función será reprogramada.

La entrada es libre y gratuita.