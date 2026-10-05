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El embajador de la Unión Europea visitó Santa Fe: la provincia busca abrir mercados y atraer inversiones con foco en las exportaciones

Pullaro recibió al embajador de la Unión Europea en Argentina, Erik Høeg, para analizar las oportunidades que abre el acuerdo comercial con el Mercosur. La Provincia destacó su peso exportador y aseguró que cumple con las exigencias ambientales y de trazabilidad del mercado europeo.

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

5 de octubre 2026 · 15:42hs
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El embajador de la Unión Europea visitó Santa Fe: la provincia busca abrir mercados y atraer inversiones con foco en las exportaciones

El embajador de la Unión Europea visitó Santa Fe: la provincia busca abrir mercados y atraer inversiones con foco en las exportaciones

El gobernador Maximiliano Pullaro recibió este lunes al embajador de la Unión Europea (UE) en Argentina, Erik Høeg, en un encuentro en el que analizaron las oportunidades comerciales, productivas y de inversión que el acuerdo entre el Mercosur y el bloque europeo puede generar para Santa Fe.

La reunión se realizó en la Casa de Gobierno y contó con la participación de funcionarios provinciales vinculados a las áreas de producción, economía, ambiente y relaciones internacionales.

El embajador de la Uni&oacute;n Europea visit&oacute; Santa Fe: la provincia busca abrir mercados y atraer inversiones con foco en las exportaciones

El embajador de la Unión Europea visitó Santa Fe: la provincia busca abrir mercados y atraer inversiones con foco en las exportaciones

Tras el encuentro, el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, destacó el peso de Santa Fe en el comercio exterior argentino y las posibilidades que representa el mercado europeo.

La Provincia tiene muchas oportunidades con este acuerdo. Representamos entre el 22 % y el 25 % de las exportaciones nacionales”, sostuvo.

Puccini remarcó además que Santa Fe cuenta, según la Provincia, con condiciones para cumplir con los requisitos que exige el mercado europeo. “Cumplimos con las normas, sobre todo ambientales y de trazabilidad, que la Unión Europea requiere”, afirmó.

Pymes, infraestructura y biodiésel

Uno de los objetivos planteados por el Gobierno santafesino es que las oportunidades comerciales no queden concentradas en las grandes empresas. En ese sentido, Puccini señaló que se trabaja con pymes y productores en capacitaciones y certificaciones necesarias para acceder al mercado europeo.

También destacó las inversiones en infraestructura logística, especialmente en puertos y aeropuertos, como parte de la estrategia para facilitar la salida de las exportaciones desde la provincia.

El embajador de la Uni&oacute;n Europea visit&oacute; Santa Fe: la provincia busca abrir mercados y atraer inversiones con foco en las exportaciones

El embajador de la Unión Europea visitó Santa Fe: la provincia busca abrir mercados y atraer inversiones con foco en las exportaciones

En ese marco, mencionó la reciente puesta en marcha de la conexión aérea directa entre Rosario y Madrid, a la que definió como una herramienta que puede generar oportunidades comerciales, turísticas, educativas y para el transporte de cargas.

Durante el encuentro con el embajador europeo, la Provincia también planteó la necesidad de avanzar en una solución para la situación del biodiésel, uno de los sectores considerados estratégicos para la economía santafesina.

El interés de la Unión Europea

Por su parte, Høeg calificó como “excelente” la reunión con Pullaro y señaló que su visita tuvo como objetivo profundizar la cooperación de la Unión Europea con Santa Fe y conocer cómo avanza la implementación del acuerdo Mercosur-UE.

Hablamos con el gobernador sobre las perspectivas del acuerdo en materia comercial y sobre los nuevos beneficios que trae para los productores y los consumidores de Santa Fe”, sostuvo.

El embajador también destacó el papel de la provincia en la implementación del acuerdo y señaló que durante la jornada se analizarían las oportunidades y los desafíos para las empresas, especialmente para las pequeñas y medianas.

El encuentro continuó con un foro en la Bolsa de Comercio de Santa Fe, donde se abordaron las condiciones de acceso al mercado europeo y los requisitos que deberán cumplir las empresas.

Entre los principales aspectos señalados estuvieron las exigencias sanitarias, fitosanitarias, de trazabilidad y de protección contra la deforestación.

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