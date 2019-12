Amalia Granata le respondió a Rial que la comparó con Hitler

Nunca se queda callada. Si la atacan, responde. Así es Amalia Granata, flamante diputada provincial por Santa Fe. Y lo demostró una vez más al ser blanco de ataques en las redes sociales por la forma cómo puso su brazo al jurar su cargo en la Legislatura provincial.

La foto del momento en que Granata hizo su juramento, en la que se la ve de frente al presidente de la Cámara de Diputados santafesina, Antonio Bonfatti, en un gesto que fue señalado como el característico saludo nazi, por sus detractores, entre ellos el conductor de “Intrusos”, Jorge Rial.

"Obviamente no pueden permitirme la felicidad por jurar. Yo soy petisa y la Constitución estaba en un atril. Todos juraban con la mano hacia arriba y quedó muy… y obviamente salieron a poner fotos de Hitler con la mía", dijo la mediática rosarina, quien basó su campaña basada en el rechazo al proyecto de ley de legalización de la interrupción legal del embarazo.

Rial publicó la foto en su cuenta de Twitter con el comentario: "¡Polonia, allá vamos!”. Se refería a la invasión del ejército alemán que, bajo la conducción de Adolf Hitler, desató la Segunda Guerra Mundial.

"Nuestro amigo Rial fue uno de los que se burló de eso. Imaginate si yo me burlara y hablara de él. No me podían ver feliz jurando y me comparaba con… Nefasto", aseguró, indignada. "Piensan que soy de derecha y facha", lanzó la legisladora santafesina en el programa “Polino auténtico”, que se emite por Mitre.

"Estaba la Biblia católica, la Biblia evangélica y la Constitución y vos ponés la mano donde querés. Yo juré ante la Constitución porque más allá de que soy católica y cristiana, no voy a mezclar a Dios con la política. Me parece que no tiene nada que ver", añadió.

Consultada sobre si tenía previsto iniciarle acciones legales a Rial, se quejó: "Ya no me quedan abogados, ¡y tengo cinco!".