Además, puntualizaron que como ocurre cada vez que se lleva adelante una medida de estas características se respetarán las guardias mínimas y las urgencias.

El conflicto

La semana pasada, desde el sindicato se envió un comunicado dirigido a la ministra de Salud, Sonia Martorano, esgrimiendo que se recrudecerían las medidas de fuerza en caso de no haber respuestas, argumentando: "Hay una severa discriminación por desigualdad económica y precarización laboral, aclaramos no es por falta de pediatras, si se regularizaran los cargos no tendríamos los inconvenientes entre los profesionales de la salud, colegas suyos y nuestros".

Embed SANTA FE | Amra vuelve al paro: no habrá atención en guardias pediátricas por 48 horas https://t.co/w9mIpVhYMC — UNO Santa Fe (@unosantafe) January 24, 2023

Ya se había declarado la Emergencia Pediátrica en la provincia de Santa Fe, con un paro realizado el pasado viernes 20 de enero en las guardias pediátricas de los efectores mencionados, previo al de 48 horas a llevarse adelante esta semana.

El secretario general de Amra Santa Fe, Néstor Rossi, se expresó en diálogo con UNO tras lo que fue la primera jornada de medidas de fuerza, diagnosticando cuál es la situación de los médicos pediatras desde hace tiempo en los hospitales públicos. El principal reclamo tiene que ver con la falta de toma de residentes desde hace tres años para esa especialidad específica, por lo que prevén un problema a corto plazo en la atención de menores de edad en los nosocomios.

"El motivo tiene que ver con que estiman desde el gremio que no se cubriría lo mínimo indispensable para garantizar el derecho al acceso a la salud. "Hace falta decisión política de abrir los puestos que hacen falta sí o sí", señaló el sindicalista.

Por otra parte, apuntó que en el Alassia alrededor del 30% del plantel de pediatras está tercerizado. Mientras que en el Iturraspe esa cifra asciende al 40%. Esto quiere decir que no dependen directamente del Ministerio de Salud y se encuentran facturando su trabajo de manera informal a través del monotributo.