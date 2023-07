Andy Stark, la joven santafesina que impulsa el cosplay en la región

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Andy Stark (@andystarkfire)

Señaló que muchos cosplayers trabajan para empresas haciendo vestuarios o efectos especiales en maquillaje. "Tenés que aprender un poco a maquillar, coser y trabajar con muchos materiales como goma eva, pegamentos, resinas y también la impresión 3D, que dio un paso agigantado en todo, entonces como que ahora todo es un poquito más fácil. Hace 10 años hago cosplay así que fuí aprendiendo bastante a medida me metí más en el tema. Cuando arranqué no sabía coser, agarrar una máquina, no tenía idea, pero me enseñaron y después me mandé sola. No es solo una disciplina para mostrar un arte, sino que uno aprende un montón de cosas en el proceso", agregó.

"En 2008 o 2010 el cosplay era visto como el loquito que se disfrazaba de algo y siempre lo impusimos como arte escénico. Hace unos cinco años hicimos pequeños talleres para dar clases de esto, para que los chicos que vayan a las convenciones puedan tener un traje. Enseñábamos a coser y trabajar con diferentes materiales", manifestó la santafesina.

Dentro de estas convenciones a las que asisten los cosplayers siempre se encuentra asociado el K-pop, otro género musical que día a día gana más protagonismo. "Son de diferentes polos, el cosplay es mucho más de Japón y el K-pop de Corea, pero en si los chicos son del mismo ambiente. De hecho, los kpopers, los que consumen esta música y la bailan, les ofrecemos los escenarios para que puedan subirse a bailar. No sabés el talento que tienen estos chicos, lo hacen por amor, se juntan en El Molino Marconetti a ensayar, a grabar. Son increíbles". La joven destacó la presencia de este lugar en la ciudad: "Es un espacio cultural que tendría que darse para desarrollar actividades de este estilo, para que los chicos puedan practicar eso sin ningún problema y con seguridad".

El cosplay y el K-pop fueron dos de las expresiones que movilizaron a una gran cantidad de jóvenes este domingo 2 de julio hasta la Jaja celebrada en la Estación Belgrano: "Fue la Jornada de Arte Juvenil Alternativo. Hacemos eventos 10 años y hace dos aproximadamente que estamos en ese espacio. Este año decidimos irnos por la temática fantástico medieval, tuvimos stands de comida acordes con el tema de ciencia ficción como Star Wars, Harry Potter, de recreación, un sector de K-pop, shows de canto y baile", detalló sobre el evento que movió a unas 2.000 personas de Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires.

