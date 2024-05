Anestesistas de Santa Fe anunciaron un corte de la cobertura a los afiliados de Iapos desde este jueves

Autoridades de Clínicas y Sanatorios llevaron adelante una reunión este lunes con Pablo Olivares para alcanzar un nuevo acuerdo arancelario. "Tuvimos una larga charla y muy amable. Lo que se nos solicita es que esperemos una semana más para que el gobierno pueda ordenar las cuentas del Iapos. Nosotros nos vemos en la obligación de tener que decir que sí para que el gobierno pueda hacernos una propuesta la semana que viene. Estamos esperando hace muchos meses una mejora que necesitamos", explicó Carlos Abraham, de la Asociación de Clínicas y Sanatorios de Santa Fe.

LEER MÁS: "No podrán colocarse más stents": el duro comunicado de los cardiólogos intervencionistas

"Nos comentó el ministro que las cuentas el gobierno son deficitarias. Eso quiere decir que lo que la obra social recauda como aporte de los trabajadores no es suficiente para los gastos que debe encarar", sostuvo Abraham

Corte de anestesistas

"Tenemos ya amenazas de corte. Hoy los anestesiólogos informaron nuevamente que el 16 van suspender los servicios. Son cosas que no podemos evitar, no todos tienen los mismos niveles de paciencia", manifestó el referente de la Asociación de Clínicas y Sanatorios de Santa Fe

"La expectativa que tenemos es el de un acompañamiento similar al de los salarios de la provincia. Nosotros cobramos una cifra fija por un universo variable de prestaciones que en realidad nunca alcanza. Hubo un pequeño ajuste del 10 por ciento en febrero. No hay mucho para explicarle al ministro, que entiende de números, para decirle que no nos alcanza", subrayó Carlos Abraham y continuó agregando: "No podemos hacer milagros o magia. La inflación que se publicó hoy de enero a abril es del 65 por ciento y nosotros recibimos un 10 por ciento. No podemos seguir".

"Entendemos, hay una situación complicada de los ingresos, de las arcas provinciales. Nosotros siempre tratamos de evitar la afectación de las personas pero si los anestesistas deciden que no van a atender a partir del jueves, nosotros es poco lo que podeos hacer porque nada tenemos para ofrecerles", finalizó.