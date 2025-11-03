Arranque de semana en la ciudad de Santa Fe con un lunes caluroso Qué nos depara el pronóstico para los próximos días en la ciudad de Santa Fe y zona 3 de noviembre 2025 · 07:37hs

gentileza El tiempo en la ciudad de Santa Fe

El comienzo de lunes en la ciudad de Santa Fe fue con cielo despejado, viento y con una temperatura a las 7.30 de la mañana de 21.2º y se espera que la máxima alcance los 34º. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Investigaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son algo inestables y se observa el predominio de una masa de aire cálida y seca en la región, con aporte de corrientes algo más frías en altura. Esta situación genera que si bien las condiciones se mantienen con algún grado de inestabilidad, las jornadas se deberían mantener mayormente soleadas durante gran parte de la semana. No obstante ello, y debido a ingresos pulsante de masas de aire algo más frías desde el sur/sureste del continente, se podrían observar eventos de lluvias débiles y dispersos durante la jornada de mañana y lluvias de diversas intensidades hacia el día viernes. Respecto de las temperaturas, debido a estos ingresos de aire relativamente frío, podría presentar una tendencia de suave descenso de forma lenta y gradual.

Martes con cielo parcialmente nublado a nublado, con algunos mejoramientos temporales y con condiciones algo inestable a inestables, con tendencia a mejorar hacia últimas horas de la jornada. Posibles lluvias débiles y dispersas o lloviznas aisladas durante el día. Temperaturas con poco cambio de las mínimas, 20º y descenso de las máximas, 26º y poca amplitud térmica. Vientos moderados del sector este/noreste, cambiando a moderados del sector sur/suroeste y rotando luego al sur/sureste.

En tanto el miércoles se espera una jornada con cielo despejado o con leve nubosidad y condiciones estable. Temperaturas en descenso de las mínimas, 14º y suave ascenso de las máximas, 28º. Vientos leves a moderados del sector sur/sureste, rotando al este/sureste. Por último, jueves con cielo con nubosidad variable a mayormente nublado. Condiciones estable con tendencia a inestabilizarse y temperaturas en suave descenso: mínima 13º y máxima 26º. Vientos leves a moderados predominando del sector este, rotando al nor/noreste por momentos y cambiando al sureste hacia últimas horas del día.