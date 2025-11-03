Uno Santa Fe | Santa Fe | Santa Fe

Arranque de semana en la ciudad de Santa Fe con un lunes caluroso

Qué nos depara el pronóstico para los próximos días en la ciudad de Santa Fe y zona

3 de noviembre 2025 · 07:37hs
El tiempo en la ciudad de Santa Fe

gentileza

El tiempo en la ciudad de Santa Fe

El comienzo de lunes en la ciudad de Santa Fe fue con cielo despejado, viento y con una temperatura a las 7.30 de la mañana de 21.2º y se espera que la máxima alcance los 34º. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Investigaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son algo inestables y se observa el predominio de una masa de aire cálida y seca en la región, con aporte de corrientes algo más frías en altura. Esta situación genera que si bien las condiciones se mantienen con algún grado de inestabilidad, las jornadas se deberían mantener mayormente soleadas durante gran parte de la semana. No obstante ello, y debido a ingresos pulsante de masas de aire algo más frías desde el sur/sureste del continente, se podrían observar eventos de lluvias débiles y dispersos durante la jornada de mañana y lluvias de diversas intensidades hacia el día viernes. Respecto de las temperaturas, debido a estos ingresos de aire relativamente frío, podría presentar una tendencia de suave descenso de forma lenta y gradual.

Martes con cielo parcialmente nublado a nublado, con algunos mejoramientos temporales y con condiciones algo inestable a inestables, con tendencia a mejorar hacia últimas horas de la jornada. Posibles lluvias débiles y dispersas o lloviznas aisladas durante el día. Temperaturas con poco cambio de las mínimas, 20º y descenso de las máximas, 26º y poca amplitud térmica. Vientos moderados del sector este/noreste, cambiando a moderados del sector sur/suroeste y rotando luego al sur/sureste.

En tanto el miércoles se espera una jornada con cielo despejado o con leve nubosidad y condiciones estable. Temperaturas en descenso de las mínimas, 14º y suave ascenso de las máximas, 28º. Vientos leves a moderados del sector sur/sureste, rotando al este/sureste.

Por último, jueves con cielo con nubosidad variable a mayormente nublado. Condiciones estable con tendencia a inestabilizarse y temperaturas en suave descenso: mínima 13º y máxima 26º. Vientos leves a moderados predominando del sector este, rotando al nor/noreste por momentos y cambiando al sureste hacia últimas horas del día.

• LEER MÁS: Santafesinos, a prepararse: se espera una primavera con temperaturas superiores a las normales en la región

Santa Fe ciudad lunes
Noticias relacionadas
Trabajos programados por EPE

Cortes programados por EPE para este lunes

Fin de las clases: se acerca la llegada de las vacaciones en las escuelas argentinas.

Calendario escolar: cuándo terminan las clases provincia por provincia

segun el ministerio publico de la acusacion, en santa fe la tasa de homicidios cayo al nivel mas bajo de los ultimos 10 anos

Según el Ministerio Público de la Acusación, en Santa Fe la tasa de homicidios cayó al nivel más bajo de los últimos 10 años

nicolas varrone: soy de boca, pero el corazoncito en santa fe esta en colon

Nicolás Varrone: "Soy de Boca, pero el corazoncito en Santa Fe está en Colón"

Lo último

Sofía Calvo llega a HUB con Es hora de hablar

Sofía Calvo llega a HUB con "Es hora de hablar"

Cuenta regresiva para el show de Erreway en Santa Fe

Cuenta regresiva para el show de Erreway en Santa Fe

Juicio por la muerte de Luciano Nicola tras un siniestro vial: Es una condena a la mitad, pero algo logramos, dijo su papá

Juicio por la muerte de Luciano Nicola tras un siniestro vial: "Es una condena a la mitad, pero algo logramos", dijo su papá

Último Momento
Sofía Calvo llega a HUB con Es hora de hablar

Sofía Calvo llega a HUB con "Es hora de hablar"

Cuenta regresiva para el show de Erreway en Santa Fe

Cuenta regresiva para el show de Erreway en Santa Fe

Juicio por la muerte de Luciano Nicola tras un siniestro vial: Es una condena a la mitad, pero algo logramos, dijo su papá

Juicio por la muerte de Luciano Nicola tras un siniestro vial: "Es una condena a la mitad, pero algo logramos", dijo su papá

En VIVO: la Sub 17 debuta en el Mundial de Qatar 2025 ante Bélgica

En VIVO: la Sub 17 debuta en el Mundial de Qatar 2025 ante Bélgica

Este lunes no funcionarán los semáforos en Iturraspe y avenida López y Planes por tareas de mantenimiento

Este lunes no funcionarán los semáforos en Iturraspe y avenida López y Planes por tareas de mantenimiento

Ovación
Banco Provincial y El Quillá son los finalistas del Oficial de hockey

Banco Provincial y El Quillá son los finalistas del Oficial de hockey

En VIVO: la Sub 17 debuta en el Mundial de Qatar 2025 ante Bélgica

En VIVO: la Sub 17 debuta en el Mundial de Qatar 2025 ante Bélgica

Agustín Canapino ganó el TC en Paraná con ritmo de campeón

Agustín Canapino ganó el TC en Paraná con ritmo de campeón

Central Córdoba desea trepar a la cima de la zona A ante un golpeado Racing

Central Córdoba desea trepar a la cima de la zona A ante un golpeado Racing

Banfield y Lanús, un clásico del sur clave por llegar a los playoffs

Banfield y Lanús, un clásico del sur clave por llegar a los playoffs

Policiales
Barrio 7 Jefes: apresaron a un hombre tras la denuncia por una brutal agresión a su pareja dentro de su casa

Barrio 7 Jefes: apresaron a un hombre tras la denuncia por una brutal agresión a su pareja dentro de su casa

Siete allanamientos por microtráfico en el sur de la ciudad: tres detenidos y más de cuatro millones de pesos secuestrados

Siete allanamientos por microtráfico en el sur de la ciudad: tres detenidos y más de cuatro millones de pesos secuestrados

Gendarmería Argentina desbarató una organización narcocriminal que operaba entre Rosario y el Alto Valle de Río Negro

Gendarmería Argentina desbarató una organización narcocriminal que operaba entre Rosario y el Alto Valle de Río Negro

Escenario
Cuenta regresiva para el show de Erreway en Santa Fe

Cuenta regresiva para el show de Erreway en Santa Fe

Indios regresa a Santa Fe presentando Artificio, su último disco

Indios regresa a Santa Fe presentando "Artificio", su último disco

Fiesta Callejera en Tribus con Rompiendo Espejos

Fiesta Callejera en Tribus con Rompiendo Espejos

Árbol llega a Tribus festejando sus 30 años

Árbol llega a Tribus festejando sus 30 años

Sofía Calvo llega a HUB con Es hora de hablar

Sofía Calvo llega a HUB con "Es hora de hablar"