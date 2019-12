El ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo, adelantó que en enero comenzará la entrega de tarjetas alimentarias en la provincia de Santa Fe, explicó que el programa arrancó en Entre Ríos porque ahí el problema del hambre era acuciante y adelantó cómo será el plan de microcréditos para pymes orientado a la generación de trabajo.

“Los primeros días de enero vamos a fijar el cronograma para los meses de enero, febrero y marzo, y de ahí en más vamos a acelerar mucho”, aseguró Arroyo, en declaraciones al programa “Zysman 830”, que va por La Ocho, y añadió: “Originalmente habíamos pensado iniciar en febrero el proceso de la tarjeta de alimentos; pero frente a la emergencia adelantamos todos los procesos”.

“Empezamos con Concordia, en la provincia de Entre Ríos, porque es la región con mayor nivel de pobreza del país, y ahora, tras una reunión con todos los ministros provinciales vamos a fijar un cronograma; para que a partir de enero empiece el reparto”, afirmó el titular del área de promoción social del gobierno de Alberto Fernández.

"La tarjeta no permite extraer dinero del cajero, sino comprar alimentos, no bebidas alcohólicas"

“A nivel nacional, vamos a llegar a dos millones de chicos, son alrededor de 1,4 millón de tarjetas”, detalló Arroyo, para dar una idea de la magnitud del programa social del Ejecutivo nacional, y explicó: “Las tarjetas son para las madres con chicos menores de seis años, mujeres a partir del tercer mes de embarazo, y personas con discapacidad que forman parte de la Asignación Universal por Hijo”.

Asimismo, afirmó que la intención del gobierno es “llegar a marzo con un 80 por ciento de cobertura. Hay un 20 por ciento en zonas rurales y más alejadas, donde la modalidad no será la tarjeta, sino otras formas de módulos alimentarios”. Y advirtió: “La tarjeta no permite extraer dinero del cajero, sino comprar alimentos, no bebidas alcohólicas”.

“Cuando la persona compra los alimentos, ahí va a estar la devolución del IVA”, indicó Arroyo, quien dijo que la canasta de alimentos que se puede adquirir incluye frutas, leche, carne, verduras. “Esta medida apunta a resolver el problema del hambre en Argentina, que es muy grande y se pone de manifiesto en la malnutrición de los chicos”.

Con relación a generación de trabajo, Arroyo dijo: “Estamos armando una red que tendrá 200 centros de mecanismos para dar créditos no bancarios, para máquinas, herramientas, insumos y bienes de capital. Argentina tiene cuatro millones de personas que son gasistas, plomeros, carpinteros, mecánicos; que no acceden a créditos bancarios y terminan tomando deuda al 200 por ciento de interés anual en la financiera de la esquina”.

Finalmente, apuntó: “Vamos a armar un sistema de créditos para que el carpintero tenga una sierra circular, para quien cose en su casa tenga una máquina, a tasas bajísimas del 2 o 3 por ciento anual; que le permita por un lado desendeudarse, y por otro, comenzar a mover la rueda del trabajo”.

Y concluyó: “Vamos a arrancar en febrero con este proceso y estará bien operativo en el mes de marzo”.