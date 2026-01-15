Uno Santa Fe | Santa Fe | alertas

Aunque se registran mejoramientos temporarios, rigen dos alertas por tormentas fuertes en la ciudad de Santa Fe

Así lo informa el Servicios Meteorológico Nacional. Qué nos depara el pronóstico para los próximos días en la ciudad de Santa Fe y zona

15 de enero 2026 · 07:50hs
El Servicios Meteorológico Nacional mantiene vigente dos alertas por tormenta para los departamentos La Capital, San Jerónima y Garay de la provincia de Santa Fe. Durante la mañana y la noche se mantendrá vigente el amarillo en donde el organismo anuncia que: "El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por intensa actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que pueden ser superados en forma puntual".

En tanto durante la tarde este pasará a ser naranja: "El área será afectada por tormentas fuertes, algunas localmente severas. Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 60 y 90 mm, que pueden ser superados en forma puntual"

Pronóstico extendido

El comienzo de jueves en la ciudad de Santa Fe fue con lluvia, mejoramientos y cielo algo nublado, y con una temperatura a las 7.30 la mañana de 22.2º y se espera que la máxima alcance los 30º. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Investigaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son inestables con probables lluvias y posibles tormentas aisladas, no descartándose la ocurrencia de eventos más severos. Temperaturas en descenso, principalmente las máximas. Vientos moderados del sector nor/noroeste, rotando a moderados del sector sur.

En tanto para el viernes se espera probabilidad de un chaparrón en la mañana; luego de un comienzo nublado, retornará el sol. Mínima 19º y máxima 29º

Para el fin de semana se espera un sábado húmedo, con sol, luego algunas nubes; algunas tormentas eléctricas en la tarde. Mínima 21 y máxima 32º

Datos de lluvia

La Municipalidad de Santa Fe dio a conocer los datos de lluvia caída en la ciudad hasta las 7.15 de la mañana de este jueves, según los datos de las diferentes etsaciones meteorológicas:

• DOAE (COBEM): 20,25 mm

• Centro: 22,75 mm

• Deleg. Alto Verde: 30,00 mm

• CIC F. Zuviría: 29,50 mm

Se registró intensidad máxima de 60,00 mm/h, en CIC Facundo Zuviría a las 05:45

Ráfaga de viento máximo de 41,0 Km/h de dirección Norte (N) en Delegación Alto Verde, a las 03:30

• LEER MÁS: El SMN trazó el escenario climático en la región Litoral con el pronóstico para el primer trimestre de 2026

