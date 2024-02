Mantuvo un encuentro el domingo con funcionarios de Seguridad mientras la GSI apostó una custodia nocturna en la cuadra. "No vamos a bajar la guardia", afirmó

El presidente de la vecinal informó que funcionarios de Seguridad lo llamaron ese mismo día y el encuentro se llevó adelante el domingo. “Tuvimos una reunión amplia de dos horas donde nos explicaron los delineamientos y planificación nuevos de cómo se va a encuadrar la seguridad en la ciudad de Santa Fe y en nuestra zona en Altos del Valle”, destacó el referente. Además, agradeció el trabajo policial en la zona y en particular el llamado del director de la GSI, que designó una custodia para el lugar.

Tras la amenaza, vecinos de Altos del Valle se congregarán este lunes a las 18.30 en la sede de la vecinal para manifestar su apoyo al referente.

La delincuencia, explicó Maya, es un problema complejo y que viene en aumento en toda la ciudad: “Nosotros trabajamos mucho con las redes vecinales por la seguridad, los objetivos y las metas de la seguridad de toda la ciudad. El tema es muy complejo, la delincuencia cada vez avanza más. Cuando uno denuncia estos hechos, pasan estas cosas”.

Sin embargo, aseguró que no tiene miedo y que este hecho no lo amedrentó en su lucha contra la inseguridad: “No vamos a bajar la guardia, doblegamos (los esfuerzos), tenemos fortaleza para estas cosas y seguimos trabajando”.

El vecinalista ya había sufrido en el pasado problemas de este tipo, por las mismas razones: “He tenido amenazas así que han pasado en moto, que me señalaban con el dedo como si estuvieran gatillando. Hace siete años en el playón deportivo, cuando estaban los chicos, se bajó uno y me puso la pistola en la cabeza. Yo no tengo miedo. En aquel momento fue denunciado y detenida la persona esa. Esta fue la más fuerte, fue directamente contra mi persona”.

“Vamos a seguir denunciando a la delincuencia y el narco. No le tenemos miedo a nadie, siempre estamos bajo el derecho, la democracia y la ley. Estamos para eso, si no, ¿para qué estamos al frente de una institución vecinal? Hay que trabajar. Si nos pusieron los vecinos al frente, la premisa es trabajar por ellos”, concluyó Maya.

