Hace dos meses que delincuentes roban de forma permanente cables de barrio Barranquitas y la empresa del servicio telefónico no les brinda solución

Unas cinco cuadras de barrio Barranquitas están sin teléfono hace más de 15 días por el robo de cables y desde la empresa no les restablecen el servicio. Agustina, comerciante de la empresa Ferronato Vidrios y Sistema, ubicada en la Av. López y Planes al 4500, dio a conocer que son constantes los reclamos que hacen y que el vandalismo sucede por la noche.

"Hace dos meses que no tenemos servicio de telefonía regularmente y siempre que se corta, que sucede porque se roban los cables en la zona, demoran entre una semana y diez días en reponer el servicio. Ahora ya son más de 15 días que no tenemos teléfono y vendemos por ahí, tenemos tres líneas y no nos dan una solución por parte de la empresa", expuso sobre la situación que padece la zona y la falta de respuesta de Telecom, compañía a la cual reclaman.