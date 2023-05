Leticia, una vecina del barrio, reveló cómo los sacudió este hecho: "A la noche, a las 0.50, se escuchó una explosión, prendo el celular, me fijo en los grupos si alguien había puesto algo y pregunté si habían identificado la alarma porque después de ese ruido comenzó a sonar. Llamé al 911 para avisar y empezamos a llamar con los vecinos porque a veces uno se acostumbra tanto al sonido de la alarma que ya no le da bolilla, ya que en ocasiones suena por el viento o demás", reveló.

Embed

"Después uno de los vecinos que estaba por la zona se encontró con que habían roto la vidriera y rápidamente por suerte llegó la Policía. En los videos se ve que eran tres jóvenes que se llevaron una computadora y otros elementos, pero actuaron muy velozmente", detalló.

•LEER MÁS: Maldad absoluta: entraron a robar a la casa del hombre asesinado en Guadalupe Oeste

Sobre la inseguridad en el barrio, Leticia recordó que ya se manifestaron por esta el pasado 10 de mayo, sumado a las otras marchas que llevaron a cabo. "Presentamos varias notas, no solo a la jefa de zona que es Carolina Ruiz Díaz, sino al gobernador, intendente y distintos ministerios porque no creemos que sea solamente una cuestión de la Policía sino que es un trabajo integral. Nos damos cuenta que con lo que hacen los agentes policiales no alcanza. Y a la madrugada no hay un patrullaje muy continuo porque todos los hechos en general son de 2 a 5, nos sorprendió que esta vez fue a la 1. Por las cámaras de seguridad los comerciantes ven que durante ese horario no pasa un móvil, nadie duerme", sostuvo la mujer.

barrio transporte robo vecinos.jpg

A su vez, la vecina recordó que el sábado en Av. Aristóbulo del Valle al 7700 se produjo otro hecho de inseguridad en esa franja horaria. "Muchos vecinos que viven cerca del Centro Territorial que está en Javier de la Rosa y Aristóbulo del Valle dicen que ya a las 1.30 o 2 los móviles están pero después no hay patrullaje. Entonces, ¿quién cuida a la avenida, quién cuida a las casas? A partir de esa hora en todos los grupos dicen que andan por los techos, que tengan cuidado los vecinos. Dejás de dormir. Es en la avenida y en barrio Transporte en general", dijo.

Por su parte, Ángelo, el dueño del mayorista robado, contó cómo se produjo el hecho: "Alrededor de las 0.50 tres personas que venían caminando desde el sur y a mitad de cuadra agarraron tres piedras, una cada uno. Primero vinieron dos, tratando de romper el vidrio y luego llegó el tercero a ayudar, rompieron el vidrio y ahí ingresó un par, mientras el otro se quedó afuera. Sacaron lo que había a mano, una caja registradora, una balanza, tiraron un par de cosas pero se ve que fue algo al voleo. Se ve que se asustaron con la alarma y salieron corriendo", expuso el hombre.

policía san lorenzo ataque.jpg

Señaló que los delincuentes eran tres jóvenes y es la primera vez que sufre un robo con el negocio estando cerrado, además de que nunca antes le habían roto el vidrio. "Pero los robos son todos los días, todos los días tenés las mecheras, a veces las agarrás, otras veces las ves después por las cámaras, te das cuenta cuando te faltan cosas. Algunas ya las conocés, tenés la foto, el tema es que no puedo hacer nada. Una vez robaron una moto acá afuera, lo vimos por la cámara, y fue cuando el negocio estaba abierto. Se ve que está bravo", agregó el dueño del comercio que abrió sus puertas en noviembre del año pasado.

Frente a ese nuevo hecho de inseguridad los vecinos planean reunirse para ver qué medidas van a tomar. "Esperábamos una respuesta de la nota que habíamos presentado y no tuvimos ninguna, así que nos vamos a sentar a charlar a ver qué más podemos hacer porque evidentemente respuestas no hay", manifestó Leticia.

•LEER MÁS: Condenaron a tres años de prisión a un hombre por el robo de $2.000.000 a una reconocida vinoteca de la ciudad