Barrio Yapeyú proyecta un nuevo centro de salud: modificarán el trazado de una calle para avanzar con la obra

El Concejo Municipal aprobó la desafectación de una fracción del Pasaje Padre Faustino Míguez para reorganizar el trazado y conformar un terreno destinado a la construcción de un centro de salud. La iniciativa se enmarca en el Plan Abre y contempla la cesión del inmueble a la Provincia.

El barrio Yapeyú contará con un nuevo espacio destinado a la atención sanitaria a partir de una intervención que permitirá reorganizar el trazado de una de sus calles y disponer de un terreno para la construcción del futuro centro de salud.

El proyecto, impulsado por el Ejecutivo municipal y aprobado por el Concejo Municipal , establece la desafectación del uso de calle de una fracción del Pasaje Padre Faustino Míguez , en el tramo comprendido entre el Pasaje Ana Mullor de Pallares y Gobernador Menchaca.

De acuerdo con la ordenanza aprobada, el ancho de ese tramo de la arteria será reducido de 20 a 12 metros, lo que permitirá reorganizar los espacios públicos linderos y conformar una parcela destinada al proyecto sanitario.

La construcción del centro de salud se desarrollará en el marco del Plan Abre, una iniciativa que articula acciones entre el Gobierno de la Provincia y el municipio.

Un terreno para el futuro centro de salud

La modificación del trazado permitirá integrar una fracción actualmente destinada a la calle con otros sectores de la manzana para conformar un único terreno que será destinado específicamente a la construcción, instalación y puesta en funcionamiento del establecimiento sanitario.

A su vez, la iniciativa contempla incorporar parte del espacio desafectado como espacio verde municipal, preservando e incluso ampliando la superficie disponible para el uso público y recreativo de los vecinos.

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De esta manera, la intervención busca compatibilizar la necesidad de disponer de un terreno para la obra sanitaria con el mantenimiento y fortalecimiento de los espacios públicos existentes en el sector.

Cesión del terreno a la Provincia

Además de aprobar la modificación del trazado, el Concejo Municipal autorizó al Ejecutivo local a donar el terreno al Gobierno provincial, que tendrá a su cargo la construcción y puesta en funcionamiento del futuro centro de salud.

La medida constituye un paso administrativo necesario para avanzar con el proyecto y disponer formalmente del inmueble donde se desarrollará la obra.

Una inversión en salud pública

Durante el tratamiento de la iniciativa, el concejal Julián Martínez destacó que la obra forma parte de una política de inversión provincial destinada a fortalecer el sistema público de salud.

“Esto forma parte de un plan de inversiones del Gobierno provincial y del gobernador Maximiliano Pullaro, que entiende la necesidad de sostener con recursos el sistema público de salud, en una situación difícil ante el retiro de muchos recursos que antes venían de Nación”, señaló.

El edil también destacó distintas obras y acciones que, según indicó, se vienen desarrollando en el sistema sanitario provincial.

“La provincia se está haciendo cargo con medicamentos, equipamiento y nuevas obras de infraestructura, como la nueva sala del Hospital de Niños Dr. Orlando Alassia, que se inaugurará próximamente. Además, se está trabajando con tareas de refacción y reparación en 27 de los 52 centros de salud que tiene la ciudad”, afirmó.

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Un proyecto reclamado por los vecinos

Martínez remarcó además que la iniciativa responde a una necesidad planteada por vecinos de la zona y destacó el impacto que tendrá la futura infraestructura sanitaria en el barrio.

“Se trata de una política que entiende a la salud pública como un área muy sensible para la comunidad. Desde nuestro rol, hemos conversado sobre este tema muchas veces con los vecinos y vecinas, por eso entendemos que se trata de una gran noticia para la ciudad en general y para esa zona en particular”, sostuvo.

Con la aprobación de la ordenanza, el municipio podrá avanzar con la reorganización del espacio público y la posterior cesión del terreno a la Provincia. El próximo paso será continuar con las gestiones necesarias para concretar la construcción del nuevo centro de salud de barrio Yapeyú, en el marco del Plan Abre.