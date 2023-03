Brilloni: "No queremos un policía que esté preparado para matar, sino para servir a la comunidad"

Al respecto, Brilloni indicó: "La orientación que le di a los funcionarios que forman parte del Ministerio de Seguridad, como así también a los jefes policías, es que tenemos que fortalecer a la institución policial. Esto implica, no solo mejorar los sueldos, sino mejorar las condiciones de trabajo, propiciar las condiciones de trabajo, que el policía se sienta acompañado, asistido, no solamente por los jueces y los fiscales, sino también por las autoridades de la gestión política. Esto también implica capacitarlos, entrenarlos. Queremos un policía que esté preparado para servir a la comunidad no para matar".