Los Sin Techo proponen un "subsidio del Estado de $50.000" para sacar a 33.000 personas de la indigencia en el Gran Santa Fe

La constante inflación golpea a todos, pero los más afectados siguen siendo las personas de menos recursos. Jorge Jourdan, dirigente del Movimiento Los Sin Techo, propuso que a los subsidios actuales se le sume un ingreso más de $50.000 destinado exclusivamente a familias indigentes; es decir, aquellas que no llegan a cubrir la canasta básica de alimentos.

El dirigente destacó: "En relación a Santa Fe, nuestra propuesta es que se cubra a las familias indigentes, que son las que por sus ingresos no llegan a alcanzar al costo de una canasta básica de alimentos". Según el Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz una familia de referencia necesitó $102.157 para no caer en la indigencia.

"Lo que queremos es un ingreso básico para las familias indigentes para así poder cubrir este monto. Una familia con dos chicos hoy que recibe una asignación o una tarjeta de alimentación que alcanza para más o menos la mitad de la canasta alimentaria. Para poder darles posibilidades económicas y elijan sus propios alimentos proponemos una tarjeta o un subsidio más del Estado de unos $50.000 por familia", detalló.

Desde el movimiento quieren que se mantengan las ayudas que se dan como los comedores escolares y populares, además de la implementación de este subsidio. "Qué se come y que no ya es un problema cultural, y que una vez que la familia tenga el dinero es más factible poder educarla y orientar su consumo. Pero, mientras no tengan ingresos, es bastante utópico orientar su consumo, si ni siquiera tienen para comprarlo", apuntó.

"En el Gran Santa Fe hay unas 33.000 personas indigentes, según el informe del Indec de marzo. Esos grupos familiares hay que detectarlos y se pueden suplementar con una tarjeta o ingreso mínimo. Esa es la propuesta más orgánica y universal y con menor manipulación y gastos", explicó. En esta asistencia alimentaria resaltó el papel de los bancos de alimentos, las donaciones, las campañas que realiza el movimiento y los aportes estatales hacia organizaciones.

