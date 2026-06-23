Cacho Deicas se suma a la tendencia y sacó una canción para alentar a la Selección

Cacho Deicas lanzó "Canción sobre el Mundial", para alentar a la Selección en el mundial de fútbol en Estados Unidos, México y Canadá

Cacho Deicas, excantante de Los Palmeras y quien actualmente lleva adelante su carrera como solista , ha vuelto a capturar la esencia del sentimiento futbolero con el lanzamiento de "Cumbia sobre el Mundial" . Esta nueva apuesta musical utiliza la pegadiza y clásica melodía de "Cumbia sobre el mar", transformándola en un grito de aliento para la Selección Argentina.

El tema ha ganado tal relevancia que se ha convertido en una de las canciones predilectas de los jugadores argentinos, quienes la han elegido para celebrar y hacer sonar en los altoparlantes tras los partidos.

Cumbia sobre el Mundial

La letra de la canción evoca un sueño compartido por todo el país, donde "el cielo bajaba una nueva estrella en la celeste y blanca" mientras las hinchadas cantan al ritmo de los tambores. Con un fuerte enfoque en la figura del capitán, la obra celebra a Leo Messi como el "número uno" y dueño de "la zurda sagrada", describiendo el tema como un "himno de fiesta" que brota de la hinchada para agradecer la alegría que el astro rosarino brinda al pueblo. El estribillo, que repite con fervor "porque soy el campeón, porque soy de Argentina", refuerza el orgullo nacional tras la conquista del título.

Este lanzamiento se suma a la lista de éxitos de la agrupación santafesina destinados a la "Scaloneta", como es el caso de "El bombón argentino", una versión adaptada de su hit histórico "El bombón asesino".