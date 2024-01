Calor extremo en Santa Fe: Reconquista y Tostado sufrieron sensaciones térmicas de más de 50 °C

En el noroeste provincial, en Tostado se vivió una situación similar: la localidad sufrió los 50,6 grados de sensación térmica tras la lluvia. A diferencia de Reconquista, la ciudad cabecera del departamento 9 de Julio, tuvo también 0,9 mm de precipitaciones.

Recomendaciones para los días de altas temperaturas

Para los días de altas temperaturas se recomienda no exponerse al sol entre las 10 y las 17. Usar protector solar de FPS 15 como mínimo, incluso los días nublados, aplicándolo 30 minutos antes de exponerse al sol. Además, cabe destacar que se puede proteger con sombrero, ropa y anteojos. Para evitar golpes de calor se aconseja no exponerse al sol entre las horas citadas; optar por permanecer en lugares frescos al aire libre y con sombra y usar gorra, anteojos y ropa clara. Menores de un año de edad no deben ser expuestos al sol en ningún momento.

En caso de bronceado, la recomendación es exponerse en dosis pequeñas y frecuentes, mejor que una exposición prolongada y aislada. En el mismo sentido, hay que recordar que las nubes dejan pasar el sol, y que la arena, el agua y la nieve aumentan su acción.

