Calor que aprieta en Santa Fe: se vienen jornadas bien veraniegas

Qué nos depara el pronóstico para los próximos días en la ciudad de Santa Fe y zona

El comienzo de miércoles en la ciudad de Santa Fe fue con el cielo ligeramente nublado, y una temperatura a las 7.30 la mañana de 22º y se espera que la máxima alcance los 33º. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Investigaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son estables y se observa una configuración de masas de aire muy similar a las de ayer, con aporte de aire frío en altura y en superficie aire algo más cálido. Esta situación genera que las condiciones se mantengan similares a la de los últimos días, con suave tendencia en ascenso de las temperaturas y muy poca variación en las condiciones de estabilidad, debido a esto no se observa a priori posibilidades de lluvias en la región .

Viernes con cielo despejado, con leve nubosidad por momentos con condiciones relativamente estables a algo inestables. Temperaturas en gradual ascenso: mínima 20º y máxima 36º. Vientos leves a moderados del sector este/noreste, rotando al nor/noreste por momentos.

En tanto para el fin de semana se espera un sábado mayormente despejado, con alguna nubosidad variable por momentos y condiciones algo inestables. Temperaturas en gradual ascenso: mínima 22º y máxima 38º. Vientos leves a moderados del sector noreste, rotando al nor/noreste por momentos.

Por último, domingo mayormente despejado, con nubosidad variable por momentos. Condiciones algo inestables a inestables y temperaturas con poco cambio y suave tendencia en ascenso: mínima 23º y máxima 39º. Vientos leves a moderados del sector este/noreste, rotando al noreste por momentos.

