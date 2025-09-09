Cámaras de seguridad captaron a dos menores robando una campera frente a la Municipalidad

La Brigada Motorizada los detuvo tras el robo. Se les secuestró un arma blanca y fueron puestos a disposición de la Justicia de Menores.

Los menores tienen 14 y 15 años y se les secuestró un cuchillo en su poder

Este martes por la tarde , agentes de la Brigada Motorizada de la Policía de Santa Fe aprehendieron a dos adolescentes de 14 y 15 años que habían robado una campera del interior de un vehículo estacionado frente a la Municipalidad de Santa Fe .

El hecho ocurrió alrededor de las 14:30 en inmediaciones de Lisandro de la Torre y 4 de Enero , donde las cámaras de videovigilancia captaron el momento en que los jóvenes sustrajeron la prenda en la esquina de 4 de Enero y Salta .

Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron un puñal y recuperaron la indumentaria robada, la cual fue devuelta al damnificado.

Menores inimputables

Los policías constataron que los adolescentes tenían 14 y 15 años, lo que los convierte en inimputables según la ley penal argentina. Por tal motivo, dieron aviso a la fiscal de Menores en turno, Ana Laura Gioria, quien ordenó que ambos sean identificados y posteriormente entregados a sus progenitores.

Finalmente, tras la citación de los padres, los menores fueron reintegrados a sus familias bajo acta, informándoles los motivos de la aprehensión y del procedimiento policial.

