Caos de tránsito: pescadores cortan otra vez la Ruta 168 en protesta por la veda pesquera

"No pedimos subsidios ni nada de eso. Queremos trabajar, queremos salir a pescar. Hace 15 días que estamos sin poder trabajar después de un año complicado por la pandemia. No nos vamos a ir hasta que el gobierno nos deje laburar. Hasta ahora no nos brindaron ninguna solución", declararon los pescadores a UNO Santa Fe.

El fiscal de Cámara Guillermo Corbella respondió la apelación presentada por la provincia respecto a la veda pesquera y le solicitó a la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial que se otorgue un plazo de 45 días de suspenso a la medida cautelar presentada por la ONG El Paraná no se Toca, que determinó la “veda total” para la pesca deportiva y comercial. El funcionario judicial sostuvo en su presentación que esa restricción “no es razonable” y por eso solicitó que la provincia convoque a una audiencia pública, determine el máximo de captura y establezca una veda parcial de pesca. Hoy podría haber novedades.