Casi es una tragedia: balearon un colectivo de la Línea 1 en barrio Acería

El colectivo quedó en el medio de una balacera que ocurría en inmediaciones de barrio Acería durante su recorrido. No se lamentaron heridos ni víctimas fatales.

Este lunes por la noche un colectivo de la Línea 1 que realizaba su clásico recorrido, recibió un impacto de bala a la altura del El Alero en barrio Acería. La bala impactó contra uno de los costados del coche, muy cerca de una de las ventanillas y por suerte no hubo heridos. No habrá paro de colectivos ni medida de fuerza por lo ocurrido, así que la prestación del servicio en la ciudad es normal.

colectivo balacera barrio acería (1).jpg

Desde el sector aclararon que no habrá ninguna medida de fuerza y el servicio de colectivos se brindará con normalidad.

•LEER MÁS: Inseguridad en la Línea 18, otra vez: apedrearon un colectivo en Santa Rosa de Lima y analizan medidas

Un balazo impactó a un colectivo que transportaba penitenciarios

Los resultados preliminares del análisis que realizaron los peritos balísticos de la Agencia de Investigación Criminal sobre el impacto del que fue objeto la carrocería del colectivo de la empresa Laguna Paiva que transportaba a oficiales y suboficiales del Servicio Penitenciario provincial arrojaron que se trató de un disparo de arma de fuego.

A pesar del ataque, los penitenciarios continuaron viaje hasta la cárcel de Piñero para no resentir el servicio.

Esta mañana, cerca de las 5, agentes del Servicio Penitenciario santafesino denunciaron a la central de emergencias 911 sobre un presunto ataque con un objeto contundente o bien con impacto de bala sobre la carrocería de un colectivo de la empresa Laguna Paiva cuando transitaba en el denominado rulo de Cilsa.

colectivo servicio penitenciario disparos 1.jpg UNO Santa Fe

Un oficial penitenciario informó que iban a detener la marcha en el cruce denominado Cinco Esquinas de la ciudad de Santo Tomé, intersección de las avenidas 7 de Marzo y Luján de la ciudad de Santo Tomé.

Cuando la unidad llegó al lugar convenido lo estaban esperando policías de la 7° Inspectoría Zonal, de la Comisaría 12° y del Comando Radioeléctrico, que dialogaron con el conductor del colectivo y con los penitenciarios provenientes de Laguna Paiva que viajaban con destino a la cárcel de Piñero, en el departamento Rosario. Posteriormente, arribaron los agentes del área Científica de la Agencia de Investigación Criminal que levantaron muestras en el orificio del ploteado.

"Venía saliendo de la cancha de Colón, a la altura del puente Cilsa, luego de que lo pasé escuché un impacto", contó el conductor del micro a UNO Santa Fe y añadió: "Pensé que era una piedra porque siempre nos viven tirando. Un trabajador del servicio se baja y me dijo que era un disparo".

El chofer contó que la escuchar el impacto decidió no parar porque la zona estaba oscura. "Es la primera vez que me pasa esto, pero piedrazos sí, siempre nos tiran en Circunvalación, pero más de ahí no pasa", agregó y aclaró que "por suerte ni hubo ningún lesionado".

•LEER MÁS: Colectivos: Nación no aportó los subsidios de febrero y marzo al transporte del interior y surge un nuevo conflicto