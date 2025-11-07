Uno Santa Fe | Santa Fe | docentes

Cerca de 2.800 docentes de Santa Fe volverán a tributar ganancias: la postura de Amsafé

El secretario general de Amsafé, Rodrigo Alonso, cuestionó la decisión judicial que reimplanta el Impuesto sobre parte del sector docente. “El salario no es ganancia”, reiteró.

7 de noviembre 2025 · 09:54hs
El secretario general de la Asociación del Magisterio de Santa Fe (Amsafé), Rodrigo Alonso, manifestó su “suma preocupación” ante la decisión de la Justicia federal que reestablece el descuento del Impuesto a las Ganancias en los salarios de un sector de los trabajadores de la educación de la provincia. La resolución alcanza aproximadamente a 2.800 docentes, particularmente aquellos que ocupan cargos directivos o de supervisión, cuyos ingresos superen el mínimo imponible, hoy cercano a los $2.800.000 brutos.

En diálogo con LT8, Alonso sostuvo que la medida representa “un golpe más al salario docente”, en un contexto económico ya difícil. “Sostenemos que el salario no es ganancia. El impuesto debería aplicarse a grandes grupos económicos, no a los trabajadores y trabajadoras de la educación”, remarcó.

Si bien el universo alcanzado no supera el 5% del total de los 70.000 docentes de Santa Fe, desde el sindicato advierten que la situación distorsiona la carrera docente.v“Muchos cargos jerárquicos volverán a tributar, y eso hace que para algunos compañeros ya no sea conveniente acceder a funciones directivas o de supervisión”, alertó Alonso.

La eliminación Fonid

El dirigente recordó además que esta decisión se suma a otras medidas del Gobierno nacional que afectaron el salario docente, como la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente, Fonid.

“El Fonid hoy debería ser de $140.000. Eso equivale al 15% del salario inicial. Desde enero, por la eliminación de ese fondo, cada docente perdió más de dos millones de pesos”, subrayó.

Alonso aclaró que la provincia debe aplicar la resolución judicial, pero señaló que el gremio continuará reclamando por los derechos y condiciones laborales del sector, incluida la publicación de las vacantes para los concursos de ascenso.

“Esto es responsabilidad del Gobierno federal. Un gobierno que dijo que no iba a aumentar impuestos y lo que vemos es un castigo a los trabajadores”, concluyó.

