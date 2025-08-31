Chofer de las aplicaciones de viajes Uber y Didi denunció una brutal agresión por parte de remiseros: "Callate la boca"

Mariano Andrés Ángel, un conductor de aplicaciones de movilidad, fue atacado por tres remiseros en una estación de servicio. El hecho se produjo horas después de una movilización de choferes que exigen el fin de lo que califican como una “persecución municipal”

Un conductor de plataformas de viajes de Uber y Didi denunció que fue víctima de un violento ataque por parte de tres remiseros . El incidente ocurrió anoche en una estación de servicio ubicada en Estanislao Zeballos y avenida Peñaloza.

Mariano Andrés Ángel explicó que había descendido del vehículo para comprar cigarrillos. Al regresar y apoyarse en su vehículo, los agresores le gritaron: “Esto es para taxistas y remiseros, y callate la boca” , y lo golpearon en el rostro. “Alcancé a manotear los lentes… y vi tres remises verdes estacionados, subieron y se fueron”, relató visiblemente afectado.

estación Incidente. Ocurrió en una estación de servicio ubicada en Estanislao Zeballos y avenida Peñaloza.

Reclamo

La agresión se produjo apenas horas después de una manifestación de choferes de aplicaciones en la Costanera santafesina. En aquella protesta, la víctima del ataque exigió el cese de los operativos municipales que derivan en multas millonarias y secuestro de vehículos, una situación que, aseguraron, afecta a más de 200 familias. Mariano Ángel afirmó: “Los inspectores nos están corriendo hasta abajo de la cama".

El principal reclamo de los choferes es contar con una mesa de diálogo formal con las autoridades municipales para avanzar en una regularización realista de la actividad. Criticaron además la exigencia de establecer una sede física en la ciudad, algo que consideran imposible: “Eso no sucede en ningún lugar del mundo. Uber y Didi no funcionan así”. Denunciaron también procedimientos irregulares durante los controles: “En la zona norte se llevaron autos con camionetas sin identificación; te cruzan el auto adelante y llaman a la grúa. Eso es ilegal”.

uber didi choferes reclamo José Busiemi

Un llamado a la convivencia

La agresión al conductor, sumada al clima de conflicto entre remiseros y choferes de aplicaciones, refleja la tensión que atraviesa el sector. Mientras tanto, los conductores exigen condiciones claras para seguir trabajando: “Queremos trabajar, pero necesitamos que nos den la oportunidad de regularizarnos sin amenazas ni operativos arbitrarios”, concluyeron.