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Ciencia Sur volvió a conectar educación, tecnología y producción en Tecnolagos

La 3.ª edición de la feria de ciencia en General Lagos unió estudiantes, escuelas, empresas y comunidad en un evento con oportunidades y conocimientos

7 de octubre 2026 · 10:23hs
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Ciencia Sur volvió a conectar educación

Ciencia Sur volvió a conectar educación, tecnología y producción en Tecnolagos

Tecnolagos y la Comuna de General Lagos llevaron adelante la tercera edición de Ciencia Sur, una feria científica, tecnológica y productiva dirigida a estudiantes de escuelas de la región y a la comunidad en general. Bajo la premisa “No se elige lo que no se conoce”, la propuesta buscó acercar a los jóvenes al entramado productivo regional.

La experiencia les permitió conocer de manera directa distintas empresas, sectores, tecnologías y posibilidades vinculadas al mundo educativo y laboral.

El evento, que se desarrolló el 2 y 3 de octubre, contó con 20 stands, la participación de más de 10 empresas, ocho instituciones educativas y alrededor de 500 estudiantes provenientes de General Lagos, Arroyo Seco, Pueblo Esther, Pavón, Acebal, Pérez y otras localidades del ámbito metropolitano.

Ciencia aplicada

Durante la feria, estuvieron representadas las distintas cadenas de valor productivo, con la presencia de empresas multinacionales y pymes vinculadas al agro, la industria mecánica, el desarrollo de software y programación, la gastronomía, la exportación de granos y oleaginosas, la industria química, el sector de pinturas y el ámbito bancario.

La propuesta, también incluyó en su primera jornada, espacios de intercambio y reflexión sobre el presente y el futuro de la educación y el mundo laboral, donde los estudiantes tuvieron la posibilidad de dialogar con distintos referentes.

Educación, presente y futuro

En el panel “Presente y Futuro de la Educación Técnico Profesional” participaron Santiago Rosenzvaig, director provincial de Prácticas Educativas del Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe; Esteban Ferri, presidente comunal de General Lagos; Emilia Carletti, directora de la Escuela Sara Bartfeld Rietti de la Universidad Nacional de Rosario.

A su vez, el panel “Presente y porvenir del talento humano en el mundo empresarial” contó con la participación de Gustavo Beimeras, responsable de Recursos Humanos de Boero Autopartes; y Roda Azziani, cofundador y director de Renaiss.

En cuanto a la jornada del día sábado, recibió unos 300 visitantes y finalizó con una clase abierta de robótica dictada por docentes y estudiantes de Tecnolagos.

Los asistentes pudieron experimentar con nuevas tecnologías como la inteligencia artificial y la realidad virtual, el vuelo de drones, cultivos hidropónicos, simuladores y robots.

“Estamos convencidos que el camino es por acá. Con esta vinculación de la industria, de las empresas de la región, con la educación y un estado que articule, que forme parte es clave. Y lo demostramos con este proyecto absolutamente innovador que es Tecnolagos”, expresó Ferri.

Los pilares de Tecnolagos

“La formación de talento y la promoción de vocaciones científicas forma parte de los pilares de Tecnolagos. CienciaSur es un espacio donde venir a ver y a experimentar, que incentiva la curiosidad y abre nuevas preguntas", indicó el director de la institución, el profesor universitario Silvio Crudo.

La realización de Ciencia Sur fue posible a partir del trabajo sostenido entre la Comuna y el equipo de Tecnolagos, que llevó adelante la planificación y articulación con empresas, instituciones educativas, docentes y referentes del sector productivo. Un trabajo que permitió construir una propuesta que crece año a año y que busca acercar nuevas experiencias y oportunidades a la comunidad y jóvenes de la región.

Ciencia Sur volvió a consolidarse como un espacio de encuentro entre educación, producción y comunidad, generando nuevas oportunidades para que los jóvenes puedan descubrir intereses, conocer sectores que forman parte de la región y ampliar sus posibilidades de cara al futuro.

La muestra contó con la participación de empresas como Boero, Bipress, BASF, La Quinta Eventos, La Valenziana, Grupo Omics, BAIC Trucks, Tree Ingeniería, LDC, Celta Pinturas, Banco Credicoop y Agronubis. También estuvo presente la Universidad Tecnológica Nacional UTN.

Ciencia tecnología General Lagos Educación
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