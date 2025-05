Científicos de Santa Fe vuelven a manifestarse: recortes salariales del 35% y una situación "casi terminal"

LEER MÁS: El Conicet Santa Fe, entre los despidos y la falta de recursos: "El presupuesto no nos permite ni pagar la luz"

Según el documento difundido por los organizadores, el sistema científico nacional atraviesa una "situación casi terminal" y denuncia lo que llaman #Cientificidio:

Recortes del 35% en los salarios de investigadores y trabajadoras del sistema.

Congelamiento de ingresos a la carrera de investigador científico (CIC) y personal de apoyo (CPA).

Despidos de personal administrativo .

Parálisis de fondos y actividades de la Agencia I+D+i .

Degradación del Ministerio de Ciencia a Secretaría, sin funciones de gestión.



Sueldos "en caída libre"

“Los sueldos se han caído muchísimo. Los aumentos siempre estuvieron notoriamente por detrás de la inflación. Se calcula que en el último año la pérdida del poder adquisitivo de los salarios del CONICET fue cercana al 35%”, explicó Carlos Piña, director del CONICET Santa Fe.

Pero la situación se agrava aún más para otros sectores: “Los becarios están en una situación complicada, y el personal administrativo, sin el cual no se puede funcionar, tiene una pérdida del 40 al 50% de poder adquisitivo”, advirtió.

Para Piña, esto está generando un efecto devastador: "La gente se va. Está ocurriendo en todas las áreas del conocimiento: biología, humanidades, en todos lados". Advirtió que el vaciamiento no es inmediato en sus consecuencias, pero sí difícil de revertir.

"Cuando perdés, es muy difícil volver. Los laboratorios que se desmantelan, los equipos que se degradan por falta de mantenimiento, después cuesta carísimo recuperarlos", enfatizó en declaraciones a "Cadena oh".

Además, señaló que hoy no hay recursos para trabajar: "No podemos hacer los experimentos porque no hay recursos para hacerlo. En ninguna línea de investigación hay fondos. Argentina es uno de los pocos países que desarrolló satélites y estaba avanzando en ponerlos en órbita. Todo eso hoy está cortado."

Piña fue más allá y trazó una advertencia que trasciende lo sectorial: “Este escenario nos cruza a todos. Hoy es la ciencia, pero mañana son otros empleos, los jubilados, la violencia constante.”

Finalmente, reflexionó sobre la fuga de talentos que se está profundizando: “Estamos perdiendo becarios, gente formada en el país que cruza el charco y se va a Uruguay, Brasil o Chile. Una cosa es irse a estudiar afuera y volver, pero otra es que se vayan porque acá no pueden vivir. Formamos profesionales, tenemos buenas universidades, tenemos una ciencia sólida, y los dejamos emigrar.”

Y concluyó: “La ciencia pasó en Argentina a tiempos de la Inquisición, al oscurantismo. Pero la ciencia es soberanía. Es una de las bases para la generación de riqueza de un país."