Clausuran el local donde se realizó una fiesta de casamiento

Según se informó, desde el Centro de Monitoreo del municipio se tomó conocimiento de la situación debido a la afluencia de personas que arribaba al lugar. Al llegar los inspectores, junto a agentes policiales de la Comisaría Primera, se constató que había más de 60 personas.

clausurado.jpg

La Municipalidad confeccionó las actas de sanciones administrativas, teniendo en cuenta que el lugar no está habilitado para el funcionamiento y, por este motivo, no se podía constatar que se respetara la normativa que establece no superar la capacidad del 30% en locales gastronómicos.

Por otra parte, desde Fiscalía se ordenó la identificación de las personas y se dio intervención al Ministerio Público de la Acusación (MPA) para que inicie la investigación correspondiente. En este sentido, el municipio aportará desde su incumbencia en materia de control los registros fotográficos con que cuenta y las actas labradas en la oportunidad.

La secretaria de Control y Convivencia Ciudadana, Virginia Coudannes, recordó que algunos rubros aún no están autorizados para funcionar, según las normas nacionales y provinciales establecidas. En ese sentido, destacó la labor del personal municipal, al que le corresponde la disuasión de actitudes violatorias de la normativa.