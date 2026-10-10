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Cloacas en barrio Roma: cuándo comienza la obra y cómo la pagarán los vecinos

La obra beneficiará a más de 600 habitantes del oeste de la ciudad e incorporará 172 conexiones domiciliarias. La apertura de sobres de la licitación se realizará el 27 de octubre

10 de octubre 2026 · 19:32hs
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Cloacas en barrio Roma: cuándo comienza la obra y cómo la pagarán los vecinos

La Municipalidad de Santa Fe llamó a la Licitación Pública N° 80/2026 para ejecutar la obra de “Extensión desagües cloacales Barrio Roma – Red colectora”, una intervención que beneficiará a más de 600 habitantes del oeste de la ciudad.

El proyecto cuenta con un presupuesto oficial de $720.033.632,54 y tendrá un plazo de ejecución de 150 días. La obra se financiará mediante el sistema de contribución de mejoras, por lo que los vecinos alcanzados por la intervención comenzarán a pagar recién una vez finalizados y habilitados los trabajos.

Cloacas en barrio Roma: qué calles serán intervenidas

La obra contempla la extensión de la red cloacal existente en barrio Roma, en el sector delimitado por las calles Crespo, Gaboto, Tucumán y Juan Díaz de Solís.

El proyecto incluye la ejecución de:

  • Una colectora simple en calle La Rioja, entre Juan Díaz de Solís, Gaboto y las vías del Ferrocarril.
  • Una colectora simple por Pasaje Magallanes, entre Juan Díaz de Solís y Gaboto.
  • Una colectora simple por calle Vera, entre Lamadrid, Gaboto y las vías del Ferrocarril.
  • Una colectora simple por calle Lamadrid, entre La Rioja y Crespo.
  • Una doble colectora por calle Gaboto, entre Tucumán y Vera.

En total, las trazas previstas permitirán incorporar 1.530 metros lineales de red colectora de 160 milímetros de diámetro.

Además, el proyecto contempla 172 conexiones domiciliarias, de las cuales 113 serán conexiones cortas y 59 conexiones largas.

Desde el municipio destacaron que la obra de saneamiento cloacal tendrá un impacto directo en la calidad de vida de más de 600 personas que viven en este sector del oeste de la capital provincial.

Cuándo se conocerán las ofertas para la obra

La apertura de sobres de la licitación se realizará el 27 de octubre a las 10, en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Gestión Hídrica de la Municipalidad de Santa Fe, ubicada en el tercer piso del Palacio Municipal.

Cómo se financiará la obra de cloacas

La ejecución de esta infraestructura se realizará a través del sistema de contribución de mejoras y con la utilización del Fondo Solidario de Cloacas, un mecanismo de financiamiento sustentado en el aporte de contribuyentes que ya cuentan con redes sanitarias y que permite extender el servicio hacia sectores que todavía no disponen de cloacas.

Según informó la Municipalidad, los vecinos beneficiados solventarán cerca del 30% del valor total de la obra, con planes de pago de hasta 18 bimestres.

Un punto destacado del esquema es que los pagos comenzarán una vez finalizados y habilitados los trabajos.

El saldo de la obra será financiado en partes iguales por la Municipalidad de Santa Fe, el Fondo Solidario y Aguas Santafesinas (ASSA). Además, durante el período de ejecución de los trabajos, ASSA dejará de cobrar el servicio de cloacas en las boletas de los vecinos alcanzados por la obra.

El proyecto tuvo reuniones con los vecinos

Para avanzar con la obra, el municipio realizó sucesivas reuniones con vecinos e interesados, con el objetivo de informar sobre el proyecto y coordinar su planificación.

En ese proceso también se incorporó el respaldo de la Vecinal Parque Juan de Garay, cuyos referentes destacaron que la intervención permitirá optimizar y descomprimir el funcionamiento del sistema cloacal en el oeste de Santa Fe.

Como parte del procedimiento previo al llamado a licitación pública, la Municipalidad también habilitó el Registro de Oposición para que los vecinos pudieran expresar formalmente su postura frente al proyecto.

Durante ese período, tres vecinos se presentaron para solicitar información, pero no formularon objeciones a la obra. De esta manera, según informó el municipio, se alcanzó el acompañamiento unánime para avanzar con la extensión de la red cloacal en barrio Roma.

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