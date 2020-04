En las últimas horas se conoció un comunicado emitido por un gran número de dirigentes de asociaciones y clubes deportivos de la ciudad de Santa Fe, dirigido al Gobernador de la provincia, Omar Perotti, solicitando una ayuda urgente en relación a la "compleja problemática" que están viviendo a raíz de la cuarentena con la "suspensión de todas las actividades" y el enfrentamiento que deben hacer "a los costos fijos, dentro de los que se encuentran tanto servicios públicos, como haberes de la planta de empleados".

El comunicado indica además, en sus primeros párrafos, que en el territorio provincial "existen más de 1.500 clubes, los cuales ocupan un total aproximado de 25.000 trabajadores, puestos que corren grave riesgos de perderse".

En diálogo con #UNOEnLaRadio, programa radial de UNO Santa Fe que se emite de lunes a viernes de 16 a 17.30 por Sol 91.5, Marcelo Sabatini, gerente del club Gimnasia y Esgrima de 4 de Enero, mostró su profunda preocupación y les pidió a los políticos "estar a la altura de las circunstancias".

"Los referentes de los clubes de la ciudad sentimos angustia, porque si bien todos en múltiples áreas la estamos pasando muy mal por algo que nadie vio venir, esta pandemia desnudo una fragilidad muy grande en la estructura de los clubes", sostuvo el referente de Gimnasia y Esgrima de 4 de Enero y agregó: "El factor humano es clave para los clubes y hoy no sabemos cómo asistirlos, como pagarles el sueldo a miles de empleados que tienen en las instituciones deportivas su único ingreso".

"Los clubes no tenemos otra posibilidad que no sea la contribución por la cuota societaria. Al estar cerrados sin brindar servicios (nunca dudamos de esa medida), quedamos al descubierto con la nulidad de recursos para hacer frente a los compromisos. Hoy el gran problema son los empleados de los clubes. La recaudación es casi cero, pese a las cuotas de la poca gente que puede seguir pagando", resaltó Sabatini.

En un fragmento del escrito emitido por diversos clubes de la ciudad, se expresa contundentemente "que la postergación de pago no resulta una opción viable para nuestras tesorerías. Se nos hace imposible poder afrontar estos gastos a futuro ya que sus respectivas erogaciones se producen justamente en meses donde no hemos ni tendremos ingreso corriente o fijo alguno".

Finalmente, Sabatini, explicó que "los clubes no estamos ni siquiera en condiciones de generar deuda. Acá la cuestión es que el dinero ya no está y el personal cobró parcialmente la semana pasada el mes de marzo. Y ya no hay más dinero. Hoy todos los clubes, en mayor o menor medida, atraviesan la misma situación de desesperación en relación a la cantidad de socios y empleados. Hoy los dirigentes políticos tienen que estar a la altura de las circunstancias porque no estamos hablando de un pedido puntal para un sector, es una necesidad urgente que cubrir".

El comunicado

COMITÉ DE CRISIS COVID-19 / Santa Fe

C.P.N. OMAR PEROTTI

Gobierno de la Provincia de Santa Fe

Presente Quienes suscriben la presente, como dirigentes de las asociaciones y clubes deportivos abajo enunciados; ante usted comparecemos y respetuosamente decimos:

La presente se basa en que como muchos sectores de la sociedad, nuestros clubes están atravesando una problemática muy compleja en esta cuarentena, dado a que por un lado hemos tenido que suspender todas nuestras actividades y, al mismo tiempo, debemos hacer frente a los costos fijos, dentro de los que se encuentran tanto servicios públicos, como haberes de la planta de trabajadores, entre otros.

Que cabe destacar la existencia de 1.500 clubes en la provincia de Santa Fe, los cuales ocupan un total aproximado de 25.000 trabajadores, puestos estos que corren grave riesgos de perderse.

Que a esta problemática que viene desarrollándose, hay que sumarle la gravedad en la que se coloca el deporte amateur, el cual perdería en gran magnitud su calidad y cantidad, teniendo presente el proceso que pudiere demandar volver a las condiciones actuales, en cuanto a la masa social que se perdería, y a los deportistas en las distintas disciplinas.

En este contexto permítanos contarle que en el mejor de los casos, los clubes administramos nuestra balanza de ingresos-egresos corrientes sin déficit, por lo que la postergación de pago no resulta una opción viable para nuestras tesorerías. Se nos hace imposible poder afrontar estos gastos a futuro ya que sus respectivas erogaciones se producen justamente en meses donde no hemos ni tendremos ingreso corriente o fijo alguno. Si bien estamos catalogados laboralmente por el Estado como “PyMes”, no tenemos la posibilidad de aumentar la productividad a fin de producir un superávit o ganancia extraordinaria que nos permita asumir dichos gastos postergados en los meses venideros. Mayormente todos nuestros ingresos y egresos son fijos, y golpeados constantemente por el flagelo de la inflación, viéndonos imposibilitados de subir nuestras cuotas sociales con la misma velocidad, todo lo cual genera una situación de extrema dificultad.

Es entendible que las familias comienzan a priorizar otros gastos y la cuota societaria y deportiva que son nuestra principal fuente de sustento, es una de las primeras cosas que dejan de abonar. Apelamos a la buena voluntad de todos nuestros socios, pero se hace muy difícil exigir un pago de un servicio que no se está brindando (aunque sea por fuerza mayor) además de que contamos con una economía recesiva desde hace un largo tiempo, escenario que genera una situación de caos económico y financiero en nuestras golpeadas arcas.

Existen algunas medidas que se han tomado para aliviar la presente crisis, pero somos instituciones de economías muy vulnerables y sentimos el impacto más fuerte y rápidamente. Vemos de buena manera la incorporación de nuestros clubes al régimen de pago de hasta un salario mínimo, vital y móvil, por parte del Estado Nacional pero creemos que no es suficiente. La mayoría de nuestros empleados representan el único ingreso en sus núcleos familiares, y es evidente que el monto de $16.750 resulta exiguo para hacer frente a todos los gastos básicos de una familia en el mes. –teniendo presente la hipotética aceptación por parte de la AFIP de nuestros requerimientos-.

Varias de nuestras instituciones ya están tramitando créditos para pagar sueldos de marzo que no han podido abonar porque la recaudación de sus cuotas de abril ha sido casi nula. Esto también se convertirá en un gasto fijo contraído en un mes improductivo que hasta la fecha financieramente no se sabe cómo se afrontará.

Por todo lo anteriormente expuesto, es que venimos a solicitarle:

1) Exención del pago de servicios (electricidad, gas, agua corriente)

2) Un subsidio no reintegrable equivalente a un salario mínimo, vital y móvil, por cada uno de los trabajadores con los que contamos en nuestras instituciones, hasta tanto podamos reabrir las mismas y comenzar con las actividades normales.

Esperamos que tenga a bien considerar nuestro pedido ya que los clubes de barrio hace tiempo venimos transitando una crisis económico-financiera que sobrellevamos con duro penar y gran sacrificio, a lo que si le sumamos el actual escenario, podríamos desaparecer, perdiéndose uno de los principales bastiones de contención e inclusión social de la comunidad.