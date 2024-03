Cococcioni apoyó a choferes de colectivos tras los nuevos ataques en Rosario: "Saldrán cuando se sientan seguros"

El ministro de Seguridad provincial no hizo reparos a la medida de fuerza de los conductores frente a los hechos de violencia y aseguró que pondrán sus recursos a disposición para garantizar su seguridad

Respecto al transporte público de pasajeros, que volvió a ser el blanco de los ataques, indicó: “Vamos a estar reunidos con empresarios y gremios del transporte y acordar medidas de seguridad que necesiten”.

En detalle, señaló que los ataques “forman parte de las reacciones a las políticas de gobierno provincial y nacional”, en relación al endurecimiento de las condiciones carcelarias. “Nuestra respuesta es clara y contundente, esclarecer los hechos y mantenernos firmes en la política carcelaria”, afirmó.

“Entendemos, sobre todo en la primera nota, que hay una referencia clara a un intento de recuperar privilegios que en el servicio penitenciario han tenido estos grupos y a partir del 11 de diciembre se le empezaron a cortar”, completó.

Luego, envió un mensaje de tranquilidad a la población, frente al contexto de violencia que vive la ciudad: “Estamos acá para hacernos cargo del problema, vamos a poner todo lo que haya que poner para resolverlo. Estamos con distintas reuniones para hacer articulaciones con la Policía, la Municipalidad y Fiscalía para dar respuestas”.

En relación con el aporte del gobierno nacional, Cococcioni indicó: “Estamos en contacto permanente con (subsecretario de Intervención Federal del Ministerio de Seguridad de la Nación) Federico Angelini, tenemos prevista hoy una reunión para evaluar una posible redistribución de los efectivos federales en el marco del plan Bandera".

Además, no hizo reparos sobre la postura de los colectiveros que reclaman que se garanticen condiciones seguras de traslado y explicó: “No vamos a convencer a nadie, vamos a poner nuestros recursos y saldrán cuando se sientan seguros. No vamos a ejercer presión si no lo están”.

“Vamos a hacer todo para devolver la seguridad a los santafesinos”, expresó el funcionario. Por último, aseguró que se avanza en el esclarecimiento judicial de los hechos de agresión ocurridos.

LEER MÁS: Tras más ataques y amenazas a colectiveros, la UTA Rosario y los taxistas iniciaron otro paro