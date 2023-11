Colectivos: desde este miércoles no habrá transporte público en la ciudad entre las 22 y las 5

LEER MÁS: Rosario y Córdoba acordaron un nuevo aumento de colectivos: ¿qué pasará en la ciudad de Santa Fe?

Tanto fuentes de los empresarios del sector como de la municipalidad señalaron a UNO que las negociaciones están ocurriendo, pero aún no se llegó a un entendimiento.

Desde la Municipalidad aducen que es imposible que una actualización tarifaria comience a regir antes del 10 de diciembre, por los pasos necesarios que sea establecida. Es por esto que las negociaciones también incluyen a la venidera gestión, ya que impactará en las cuentas del inminente mandato de Poletti. También señalaron que una actual compensación a los empresarios por el desfasaje en los costos por el precio del gasoil se traduciría en deuda flotante, por lo que la decisión debe ser consensuada con la gestión entrante.

Fatap

El presidente de Fatap, Gerardo Ingaramo aseguró que les deben el pago de subsidios hace 45 días y por tal motivo los choferes no cobrarán el aumento de sueldo ni los aguinaldos en diciembre.

El titular de la federación recordó que hace casi un mes vienen exponiendo la difícil realidad que vive el sector: "El 1 de noviembre hicimos una presentación al municipio, ya advirtiendo el problema que se venía con los aumentos de 10% y 12% que se implementó en el gasoil el lunes. Entonces la situación amerita a que nos hagamos un replanteo de tarifas o de fondos que aporta la Municipalidad porque de esta manera no podemos seguir funcionando. Lo manifestamos y hasta el día de la fecha no tuvimos ningún encuentro".

"Acá hay que hacer un blanqueo de tarifas, cuál es costo del servicio de transporte a nivel nacional, esto es lo que decimos desde Fatap. No queremos más subsidios. Imagínense que en octubre en Santa Fe transportamos 300.000 escolares, primarios, secundarios, terciarios, y no docentes, y todavía no lo cobramos, el impuesto de sellos del mes pasado tampoco. Estamos en una coyuntura muy difícil, la inflación nos está matando, los costos nos están matando, tenemos que tomar algunas decisiones que, por supuesto no le hacen bien a la comunidad ni a la ciudad, pero no nos están atendiendo, no tenemos ninguna comunicación oficial de nada. Lamentablemente llegamos a esto, que inicialmente es la suspensión del servicio nocturno, después no sé si se irán paralizando los servicios en las distintas empresas", apuntó.

Poletti, a favor

Al ser consultado por el sistema de transporte público de pasajeros Poletti manifestó: "Creo que tenemos que mantener la fuerza que traen los municipios grandes como Córdoba, Rosario y Santa Fe y ser concordantes para que tanto a nivel nacional, como a la hora de hablar con empresarios, poder manejar una cordura de ciudades fuertes y similares. Por eso la idea de Emilio Jatón de unificar el costo del boleto entre las tres localidades y a partir de allí ver qué sucede el 10 de diciembre".

"Hoy nuestra ciudad quedó un pasito atrás de lo que arregló Rosario y Córdoba, en relación al valor del boleto. Si bien la ciudad en principio se adelantó con los dos aumentos acordados, ahora quedó atrás y eso es lo que los empresarios piden, por eso veremos si el Ejecutivo envía el mensaje para llegar a un boleto a $240, sino nosotros tendremos que mandar el mensaje para igualarnos, y así lo haremos porque creo que nuestro trabajo es garantizar que una persona a las 12 de la noche pueda tomar un colectivo, que tengamos transporte público", agregó el intendente electo.

