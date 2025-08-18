Colectivos: Poletti confirmó que "el municipio destinó este mes $150 millones para mantener el sistema"

El intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, se refirió al aumento del boleto de colectivos en la capital provincial cuya tarifa plana será de $1.580. Habló del costo que destina el municipio para el mantenimiento del sistema de transporte público.

Tras el aumento del boleto de colectivos cuya tarifa plana costará $1.580 en la ciudad de Santa Fe, el intendente Juan Pablo Poletti se refirió al costo que destina el municipio santafesino para el mantenimiento del sistema de transporte público de pasajeros.

“Este mes estamos pagando $150 millones de aporte municipal para soportar el sistema de colectivos” , dijo el intendente en diálogo con la prensa y volvió a referirse a los reclamos de los intendentes tras la quita de los subsidios al transporte. “Vamos a seguir luchando hasta que nos escuchen. Hemos hecho el proyecto de ley que está en Diputados, queremos que se trate”, manifestó.

En esta línea, siguió: “Y ya que va a haber elecciones, que los diputados nacionales piensen en los santafesinos, sea del espacio que sea, que acá hay gente que paga combustible para subsidiar un transporte de colectivos que termina subsidiando al AMBA y esto no puede suceder” y concluyó: “Queremos un federalismo donde la plata vuelva a los santafesinos”.

Cuadro tarifario de colectivos en Santa Fe

Boleto Frecuente: $1.580

Tarifa Centro: $1.228,89

Tarifa Estudiantil (terciario – universitario): $1.053,33

Tarifa Jubilado: $877,78

Tarifa Escolar: $702,22

Tarifa Seguro: $351,11

¿Cuándo impactará el aumento del boleto de colectivos?

Poletti explicó que “nosotros ya mandamos la información, ahora hay que esperar que llegue a Buenos Aires, que lo ratifique y luego que impacte en las SUBE”.

“Así que estaremos evaluando y se informará oportunamente desde cuándo empieza a costar”, agregó.