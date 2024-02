Colegios profesionales en alerta por la parálisis en el Registro de la Propiedad: "La situación es grave"

Lejos de alcanzar un acuerdo con el gobierno, el gremio ATE judicializó el conflicto. Presentó una medida cautelar en la Justicia Contencioso Administrativa para intentar rever la medida.

El estancamiento en los trámites generan un dolor de cabeza entre abogados y corredores inmobiliarios de la ciudad, quienes advierten que las consecuencias son graves e impactan de forma directa en la ciudadanía.

Balbina Cavalieri, vicepresidente del colegio de abogados de Santa Fe solicitó la inmediata intervención del Defensor del Pueblo, Jorge Henn. "El perjuicio que está causando este paro tan prolongado a la ciudadanía es tremendo. Entendemos el reclamo, pero necesitamos una resolución rápida, urgente", definió.

Graficó que "muchísimos de los trámites que tienen que ver con lo sucesorio, divorcio, trabas de medidas cautelares, deben pasar por el Registro de la Propiedad".

Advirtió que los trámites judiciales son absolutamente independiente de los del Registro. En esa línea, aclaró: "Los plazos del Registro están suspendidos, pero lo que no están suspendidos son los plazos procesales. Son dos cosas diferentes, distintas. Ahí está lo delicado de este problema, por el perjuicio que puede estar causando a la ciudadanía".

Y ejemplificó: "Imagínese una persona que firmó un boleto de compra venta y estimó poder escriturar. Tiene que hacer un trámite de inscripción en el registro y no lo puede presentar; se vencen los plazos y comienzan a correr las multas que generalmente están pactadas en un boleto".

"Acá la gente común está sufriendo las consecuencias; pérdidas de derecho, multas que aparecen en operaciones que están efectuadas y que no se pueden escriturar porque no salen los certificados; plazos que se extienden para poder hacer la inscripción del dominio que ya está ordenada en un sucesorio, pero que no se puede presentar porque se realiza en formato papel; no se puede pedir la formalización de presentación de un informe para bloquear un dominio, lo que implicaría la pérdida de un derecho. La situación es realmente grave", manifestó Cavalieri en declaraciones al programa "DE10" que se emite por "LT10".

Destacó además que "el paro agravó la situación de atraso que normalmente ya venía teniendo el registro". Si bien reconoció que "la digitalización de muchos de los trámites permitió agilizarlo; hay otros, como las inscripciones de dominio, que todavía venían teniendo un atraso de entre tres y cuatro meses. Si a eso le sumamos el paro, que no permite el ingreso formal de las carpetas en formato papel, habrá un perjuicio realmente muy grave y va a empeorar la situación".

El impacto en contratos de alquiler

Jorge Pighin, integrante del Colegio de Corredores Inmobiliarios de la Provincia de Santa Fe hizo referencia a la afectación directa que la medida está teniendo en algunas familias que se deben mudar, en contratos de locaciones o los emprendedores que han alquilado sus locales. "Al no recibir nosotros los informes correspondientes -como son embargos, hipotecas- todo se va prorrogando en el tiempo".

"Lo más preocupante son esas familias a las cuales se les han vencido esos contratos, han alquilado una nueva vivienda y no pueden entregar la que están ocupando. Hay contratos firmados y vencidos que van a tener un punitorio. Es un tema sensible, como es la vivienda", explicó en declaraciones a LT10.

"La sociedad está siendo cautiva por un problema gremial con la provincia que nada tenemos que ver nosotros", resaltó.

Aclaró que todos los trámites se frenaron, incluso los que se realizan online. Advirtió que "si mañana hay un levantamiento de la medida de fuerza, debemos tener en cuenta que llevará un tiempo normalizar la situación. Van a pasar 7 u 8 días. Estamos hablando de casi un mes (si se tienen en cuenta los días de paro)"

"Nosotros, junto con la Comisión de Enlace, que integramos con los colegios de escribanos, agrimensores, martilleros, abogados; hemos hecho presentaciones al gobierno de la provincia que es quien debería darle una solución a esto. Pero no tenemos ninguna información certera de cuándo se pueda solucionar. También hemos recurrido a Defensoría para ver qué solución se puede llegar a encontrar a este conflicto", detalló.

Conflicto sin solución

El secretario administrativo de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Marcelo Delfor, indicó a Télam que "ya se ha judicializado el conflicto, más allá de la cuestión administrativa y las acciones gremiales que continúan".

La protesta se inició el 15 de febrero, cuando se conoció un decreto del gobernador Maximiliano Pullaro que despidió a 55 trabajadores de las ciudades de Santa Fe y de Rosario que habían pasado a planta permanente en noviembre de 2023.

Ese mismo día, el secretario general de ATE, Adolfo Avallone, presentó un recurso de revocatoria contra el decreto 108/24 por considerar a ese acto administrativo "ilegítimo y violatorio de derechos garantizados por la Constitución Nacional" por una "afectación directa a la negociación colectiva".

El texto señala que los trabajadores cesanteados venían "prestando servicios de manera continua e ininterrumpida en el Registro General" y a quienes "se les reconoció finalmente su derecho a la estabilidad laboral" de acuerdo a la ley, la Constitución Provincial y la Nacional y al Acta número 2/23 de la Comisión Paritaria Central.

El texto de ATE afirma que hay "carencia de motivación para su revocación" y que el decreto del gobernador implica una "afectación de la negociación colectiva", al tiempo que le endilga "vicios de procedimiento por violación al derecho de defensa y debido proceso".

Ante la falta de respuestas, los trabajadores continúan con un paro de actividades con asistencia a los lugares de trabajo pero sin atención y presentaron una medida cautelar con casos testigos de las ciudades de Santa Fe y de Rosario.

La paralización de las actividades en el Registro perjudica la tarea de los escribanos y de la comunidad, ya que no se están realizando los trámites que brindan seguridad jurídica a través de la registración de escrituras, modificaciones de planos y contratos de alquiler.