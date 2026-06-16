Comenzó el recambio de luminarias del Puente Colgante: será en dos etapas y terminaría a fines de julio

La Municipalidad trabaja junto a la Provincia para restituir las 433 luminarias LED ornamentales del símbolo santafesino, de cara a los Suramericanos.

La Municipalidad de Santa Fe puso en marcha el recambio integral de las luminarias del Puente Colgante , una obra que se desarrollará en dos etapas y que, según se espera, estará finalizada hacia fines de julio, devolviéndole al ícono santafesino todo su esplendor lumínico.

Los trabajos comenzaron este martes y se extenderán en una primera etapa de 15 días, a la que seguirá una segunda fase de 10 días adicionales. Durante ese período habrá cortes totales al tránsito vehicular de lunes a viernes, entre las 9 y las 16 horas, aunque peatones y ciclistas podrán seguir circulando por las sendas laterales habilitadas.

Más de 113 mil dólares en luminarias importadas

El secretario de Gestión Urbana y Ambiente de la Municipalidad, Guillermo Ferrero, explicó que la obra responde a una decisión del intendente Juan Pablo Poletti de recuperar uno de los principales emblemas de la ciudad antes de los Juegos Suramericanos 2026.

"Estamos recuperando toda la iluminación ornamental, lo estamos haciendo desde la Municipalidad de Santa Fe que el intendente Poletti nos solicitó por favor podamos recuperar este lugar emblemático, todo lo ornamental. Recordemos que tiene unas 433 luminarias led, son las luces ornamentales de una marca importante, de primera marca", detalló el funcionario.

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Ferrero agregó que se trata de "artefactos importados" y que la licitación se realizó con anticipación "para poder justamente darle previsibilidad a aquellas empresas que se habían presentado por la importación".

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De la oscuridad total al 100% de luz

Según indicó el secretario, el sistema ornamental funciona actualmente con un 60% de su capacidad. "Hoy tenemos más o menos un 60% de las luces ornamentales y vamos a estar al 100%. Se han comprado las consolas, se han comprado todas las luminarias que faltaban", señaló.

Ferrero remarcó además que la parte vial del puente ya había sido recuperada en su totalidad en una etapa anterior: "Cuando habíamos asumido estaba hasta la parte vial totalmente oscura el puente colgante y fue lo primero que recuperamos junto con el Oroño. Recuperamos el 100% de la parte vial. Lo que quedó en resabio tiene que ver con la cuestión ornamental".

Con la obra en marcha, el funcionario aseguró que "nuevamente se va a poder trabajar a través de un software para poder cambiar de color y poder también recuperar todo el esplendor que tenía nuestro puente colgante", y destacó que la tecnología instalada "es de punta" y una de las más avanzadas "que hay en el mundo".

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Cómo se reparten las tareas entre Municipio y Provincia

La obra se ejecuta de manera coordinada entre el municipio y el gobierno provincial. "Esto lo estamos haciendo en conjunto con Provincia. Nosotros hemos aportado todos los materiales a través del organismo, todo lo que es el ODS hizo todo lo que es la obra, así que ya adjudicaron y estamos haciendo junto con Provincia toda esta recuperación", explicó Ferrero, quien remarcó que la Municipalidad aportó los materiales mientras que la Provincia se encargó de la mano de obra.

El objetivo final: brillar para los Juegos Suramericanos

La recuperación del Puente Colgante se enmarca en un plan más amplio de mejoras urbanas pensado para los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. En ese sentido, Ferrero adelantó que también se trabaja en la iluminación de la Costanera y su cantero central, donde se están renovando tableros eléctricos y columnas de alumbrado.

"La idea es trabajar también en la costanera, vemos algunas farolas que les falta luz y quizás pensando en los juegos también cambiar. Las columnas bajas se dividieron los tableros, por eso van a ver que estamos trabajando en la zona y estamos recuperando todas las iluminaciones", indicó el secretario, quien remarcó que se espera "que en el Lole Sur podamos tener toda la costanera junto con el cantero central" en funcionamiento.

Por último, Ferrero pidió a los vecinos que continúen reportando desperfectos: "Es muy importante para nosotros que los vecinos puedan llamar cuando ven una luminaria apagada; para nosotros todos esos reclamos los pasamos a la empresa y logramos este objetivo que el intendente nos pide, que tengamos la ciudad completamente iluminada".