Comienza el verano con una jornada soleada y agradable en Santa Fe

El arranque de semana en la ciudad de Santa Fe fue con un lunes soleado, agradable y 19º de temperatura y se espera que la máxima llegue a 31º. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL se observa el predominio de un sistema de alta presión sobre la región. Dicho sistema genera que las condiciones sean buenas y estables con suave descenso de las temperaturas mínimas, no obstante ello, las mismas deberían presentar una tendencia en ascenso con el correr de los días, acompañado del aumento de nubosidad hacia finales de la semana. A priori no se esperan eventos de lluvias junto con este aumento de la nubosidad.