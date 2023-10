Cómo le explotó la bomba al joven en barrio San José: "Me estaba yendo al trabajo, me culpan de que quise ponerla"

"Estaba caminando por Pasaje Denis, llegando a Espora, donde estaba esa bomba, al lado de la zanja, sobre la calle. Al lado de la bomba había una llave térmica, que agarré para llevármela, pero no estaba conectada a nada. Cuando vi la bomba la levanté, pero porque no parecía serlo, y cuando lo hice me explotó en la mano", relató la víctima.

Investigan el origen y naturaleza del explosivo que dejó herido a un hombre en barrio San José

Sobre la bomba, detalló que era "como una pelotita, tenía un foquito chiquito anaranjado y al lado había una llave con encendido y apagado con la luz apagada" y estaba suelta, no dentro de una bolsa como se estuvo diciendo.

"Me estaba yendo al trabajo, me culpan de que quise poner la bomba. Pasé por ahí como paso todos los días para ir al laburo. Me estaba yendo a trabajar al Country El Paso y no llegué", manifestó el joven y recalcó que no vio a nadie poniendo la bomba en la calle. "Fue una explosión fuerte, salieron todos los vecinos, quedé aturdido, hasta ahora me zumba el oído, agregó.

Respecto a su estado de salud, sostuvo que está "bien": "Me sacó una falange del dedo mayor, me colgaba un pedazo de carne y me cosieron".

